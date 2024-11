Enem 2024: portões são abertos para o segundo dia de prova Neste domingo, os estudantes que se inscreveram para o exame vão responder a 90 questões de matemática e ciências da natureza Educação|Do R7, em Brasília 10/11/2024 - 12h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Provas terminam às 18h30 Wilson Dias/Agência Brasil

Os portões dos locais que aplicam a segunda prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foram abertos às 12h deste domingo (10). Desta vez, os participantes vão responder 90 questões de matemática e ciências da natureza (biologia, física e química). A expectativa é que os 4,3 milhões de candidatos que confirmaram inscrição para esta edição realizem a prova. São 10.776 locais de aplicação em 1.753 municípios.

As provas, que serão realizadas em um tempo menor que no primeiro dia, começam a ser aplicadas 13h30 e vão até 18h30. Os alunos são autorizados a sair do local sem o caderno de questões 2 horas após o início das provas. Caso queiram levar o caderno, terão que permanecer na sala pelo menos até 18h.

O participante só poderá fazer a prova se apresentar um documento de identificação (físico ou digital) com foto. Serão aceitos carteira de identidade, passaporte, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe, certificado de reservista ou de dispensa e carteira de trabalho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Resultado

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o Enem, divulgará o resultado do gabarito das provas em 20 de novembro. Os candidatos que quiserem conferir as respostas dos cadernos poderão acessar a página do participante.

‌



O resultado final será em 13 de janeiro de 2025. Cada participante receberá cinco notas, sendo uma para cada área da prova objetiva e a nota da redação. O cálculo para ingresso em faculdades e universidades varia dependendo da instituição, com pesos diferentes para cursos diferentes.

Dificuldade da prova

Especialistas ouvidos pelo R7 acreditam que a prova deste domingo vai apresentar um nível de dificuldade médio, assim como a etapa de ciências humanas, realizada na semana passada. Segundo o professor de matemática da Blue Global School Orlando Siade, a interpretação será um dos fatores importantes para a resolução das questões.

‌



“A prova do segundo dia tem como característica marcante a interpretação textual de linguagem verbal, mas também da interpretação dos gráficos e tabelas, que trazem a dificuldade da interpretação da linguagem não verbal”, destacou.

Para a professora de matemática do Colégio pH de Brasília Jéssica Rama, o estudante precisa organizar o tempo de prova para conseguir uma boa pontuação.

“Resolver a prova de matemática do Enem pode ser desafiador, principalmente por causa do número de questões. Por isso, é fundamental realizar uma boa gestão de tempo com o objetivo de maximizar a pontuação na prova. Para isso, devido ao sistema do TRI [Teoria de Resposta ao Item], é imprescindível garantir o máximo de acertos nas questões consideradas fáceis”, afirmou Jéssica.