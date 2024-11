Enem 2024: saiba o que você pode levar e quais documentos são obrigatórios para as provas Primeiro dia do exame acontece neste domingo; edição tem mais de cinco milhões de inscritos Educação|Do R7, em Brasília 28/10/2024 - 16h14 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Provas acontecem em 3 e 10 de novembro Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, em todo o Brasil. Para realizar o exame, os participantes precisam ficar atentos às regras para evitar o risco de serem desclassificados.

O R7 preparou uma lista dos objetos que podem ser levados e dos documentos obrigatórios para o dia da prova. (Veja abaixo).

O Enem é o exame mais importante para o ingresso no ensino superior e tem como principal objetivo avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término do ensino médio. Nesta edição, são mais de 5 milhões de candidatos inscritos.

O que é permitido levar para a prova do Enem

Caneta preta

A prova do Enem pode ser feita apenas com caneta esferográfica transparente com tinta de cor preta. É aconselhável, o participante levar pelo menos duas canetas para evitar imprevistos.

‌



Alimentos

Devido ao tempo de prova, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) permite que o participante coma durante o exame, desde que os alimentos estejam em sacos ou vasilhas transparentes. As garrafas de água também precisam ser transparentes e estarem sem rótulo.

O que não pode levar para a prova do Enem

Óculos de sol e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira ou gorro);

Relógio;

Fones de ouvido;

Livros, manuais e anotações;

Lápis, borracha, régua, corretivo ou canetas de material não transparente;

Calculadoras.

Antes de entrar na sala da prova, o candidato receberá um envelope para guardar todos os objetos proibidos. Celulares e outros dispositivos eletrônicos deverão estar desligados e dentro do porta-objetos. Segundo o MEC, tudo será inspecionado pelos fiscais de prova.

‌



Documentos

O participante é obrigado a levar um documento com foto de identificação físico ou digital no dia da prova. De acordo com o Ministério da Educação, serão aceitos:

Carteira de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que, de acordo com a lei, tenham validade como documento de identidade;

Certificado de Reservista ou de Dispensa;

Carteira de Trabalho.

O candidato que precisar comprovar a presença no exame, deve emitir a Declaração de Comparecimento, na página do Participante. Já o cartão de confirmação de inscrição é opcional.