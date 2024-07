‘Enquanto eu for presidente, o BNDES estará a serviço do desenvolvimento’, diz Lula Presidente voltou a criticar Jair Bolsonaro e afirmou também que a Embraer é uma empresa brasileira ‘imexível’ Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 19/07/2024 - 13h55 (Atualizado em 19/07/2024 - 15h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O presidente Lula durante agenda em SP Rodilei Morais/Estadão Conteúdo - 05.07.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta sexta-feira (19), que a única razão para a existência do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) é ser uma instituição voltada ao desenvolvimento do país. O chefe do Executivo voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse, ainda, que a Embraer é “imexível [sic]”.

“Enquanto eu for presidente, o BNDES estará a serviço do desenvolvimento desse país, do financiamento das nossas indústrias, das obras de infraestrutura e muito mais ainda, do financiamento das nossas exportações. É a única razão pela qual é necessário ter um banco de desenvolvimento”, afirmou Lula.

No discurso, o presidente lembrou que o Brasil não quebrou, durante a crise econômica de 2008, por causa do banco de desenvolvimento. “Nós transferimos, do Tesouro para o BNDES, uma quantidade muito grande de dinheiro para financiar as empresas”, lembra.

Na sequência, criticou o antecessor. “O cidadão passou quatro anos dizendo que ia abrir a caixa-preta do BNDES. Quando tomou posse e foi abrir a caixa-preta, viu que o BNDES tinha uma caixa de inteligência, de competência, de profissionais muito bem formados e sérios. Temos que ter orgulho disso”, defendeu Lula.

Publicidade

As declarações foram dadas por Lula durante agenda realizada em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Na ocasião, o governo federal anunciou o financiamento à exportação de 32 jatos comerciais, do modelo E175, da Embraer para a American Airlines.

De acordo com Lula, a empresa é motivo de orgulho nacional. “Todo país que se preza, todo país que tem noção de nação, todo país que se respeita, tem coisas que são ‘imexíveis’ [sic]”.

Publicidade

O contrato no valor de R$ 4,5 bilhões é feito via BNDES. O presidente da instituição, Aloizio Mercadante, destacou que o órgão já apoiou a exportação de mais de 1.300 aeronaves, desde 1997, cujos financiamentos ultrapassam US$ 25 bilhões.

No início do ano, a American Airlines anunciou um pedido de 90 jatos E175, com direitos de compra de outros 43. As aeronaves serão entregues com 76 assentos. Caso todos os diretos de compra sejam exercidos, o acordo vai superar US$ 7 bilhões, conforme preço de lista.

A Embraer atua nos segmentos de aviação comercial e executiva, além de defesa, segurança e aviação agrícola. Desde sua fundação, em 1969, a empresa já entregou mais de nove mil aeronaves. “Em média, a cada dez segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros”, diz o governo. Com sede no Brasil, a Embraer tem unidades em outros países da América, além de estar presente nos continentes africano, asiático e europeu.