Lula anuncia investimentos do BNDES na Embraer nesta sexta-feira Recursos serão direcionados a tecnologias de ponta para exportações; presidente cumpre agenda no interior de São Paulo Brasília|Do R7, em Brasília 19/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula esteve na Embraer no fim de abril Ricardo Stuckert/Presidência da República - 26.4.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia na tarde desta sexta-feira (18) investimentos do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) na empresa de aviação Embraer. A agenda ocorre em São José dos Campos (SP), distante cerca de 80km da capital paulista. Os valores do banco serão voltados ao desenvolvimento de alta tecnologia para as exportações da Embraer.

Pela manhã, também em São José dos Campos, Lula anuncia obras e intervenções nas rodovias Via Dutra e Rio-Santos. Segundo o Ministério dos Transportes, os reparos buscam aperfeiçoar a segurança e aumentar a fluidez no trânsito. O BNDES também vai financiar as melhorias nas vias, por meio de repasses à concessionária que administra as estradas.

Lula esteve na Embraer no fim de abril, para cerimônia de entrega de uma aeronave da empresa à companhia aérea Azul. Na ocasião, a Embraer anunciou a previsão de investir cerca de R$ 2 bilhões e contratar mais 900 colaboradores este ano no Brasil.

O presidente também esteve recentemente na Via Dutra. No fim de maio, Lula participou da inauguração de duas obras viárias na rodovia, em Guarulhos (SP).