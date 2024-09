Equipe espalha frutas e sementes para animais após incêndio na Floresta Nacional de Brasília Flona teve 38,58% da área atingida pelas chamas; animais que fugiram sofrem com falta de comida Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/09/2024 - 10h19 (Atualizado em 06/09/2024 - 10h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Frutas são deixadas em pontos estratégicos João Stangherlin/ICMBio - 05.09.2024

As equipes que atuam no combate ao incêndio que atingiu 38,58% da Flona (Floresta Nacional de Brasília) trabalham também para garantir a alimentação aos animais afetados. Além de combater os resquícios do fogo, eles espalham frutas e sementes em pontos estratégicos para ajudar a fauna local. A expectativa do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) é que até sábado as chamas estejam controladas.

“Além do combate às áreas quentes, foram realizadas ações de monitoramento e suporte à fauna local, com a distribuição de alimentos e água para os animais nas áreas afetadas. Entre os itens distribuídos estão frutas e mix de sementes, que estão sendo colocados em pontos estratégicos. Nas atividades de monitoramento, outro cágado foi encontrado morto”, relata nota.

ICMBio distribue alimentos para ajudar fauna atingida pelo fogo João Stangherlin/ICMBio - 05.09.202

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6), o chefe da Floresta Nacional, Fábio dos Santos Miranda, já havia alertado que muitos animais foram queimados e os que sobreviveram perderam a sua fonte de alimento. “Há grande preocupação com a alimentação dos animais. Com uma área tão grande que foi perdida falta fruta e alimentos para a fauna. Muitos animais pequenos também foram queimados, o que impacta toda a cadeia alimentar”, disse.

Miranda destacou que foram avistados animais vivos em movimentação. “Vimos lobo-guará, anta com filhote, veados. Ainda um pouco perdidos, porque a casa deles foi totalmente degradada, incendiada, mas vivos. E isso nos dá muita esperança na recuperação dessa unidade de conservação”, disse.

Perícia da Polícia Federal

A PF (Polícia Federal) realizou nesta quinta-feira (5) uma perícia para identificar as causas e os possíveis responsáveis pelo incêndio. Segundo informações do ICMBio, três pessoas foram vistas antes da floresta ter sido atingida pelo fogo.