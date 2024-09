Área de quase 40% da Floresta Nacional de Brasília foi atingida por incêndio Fogo ainda não foi controlado; 150 pessoas trabalham para combater chamas Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 04/09/2024 - 19h08 (Atualizado em 04/09/2024 - 19h46 ) ‌



Incêndio na Flona começou nesta terça Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou nesta quarta-feira (4) que uma área de quase 40% da Floresta Nacional de Brasília foi atingida pelo incêndio que começou na terça-feira (3). O fogo ainda não foi controlado.

Segundo a corporação, aproximadamente 2.176 hectares, cerca de 38,58% da área total da Flona, foram queimados pelo fogo.

Segundo o CBMDF, “devido à alta temperatura, o clima seco e fortes ventos, a atuação e extinção do incêndio se torna difícil”.

A força-tarefa envolvendo CBMDF e equipes do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Resgate de Fauna, Jardim Botânico, Ibram (Instituto Brasília Ambiental), Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Polícia Militar e Fundação Zoológico de Brasília conta com 150 pessoas, uma aeronave e 35 viaturas.

‌



“A estratégia continua sendo a proteção das matas de galeria e nascentes da reserva. O fogo próximo às áreas de chácaras foi debelado e a região está em fase de rescaldo”, informou o CBMDF.

Segundo o ICMBio, três pessoas foram vistas no local antes de a queimada na Flona ter início, e provavelmente elas tiveram envolvimento com o caso. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso.