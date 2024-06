Evento tecnológico espera atrair mais de 30 mil pessoas e gerar R$ 150 milhões em negócios

Alto contraste

Innova Summit 2024 terá entrada gratuita (Renato Alves/Agência Brasília -)

A quarta edição do Innova Summit, uma das maiores conferências de inovação e geração de negócios da América Latina, acontece no Distrito Federal entre quarta (12) e sexta-feira (14) com entrada gratuita no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A expectativa é que o evento atraia 30 mil pessoas, 150 startups e gere mais de R$ 150 milhões em negócios. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site (inscreva-se aqui). O Innova Summit terá palestras, debates, exposição comercial e workshops, destinado a pessoas interessadas em inovação, tecnologia, empreendedorismo e sustentabilidade.

O evento recebeu repasse de R$ 6 milhões feito pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Este ano, o foco é a sustentabilidade, o empreendedorismo e a inovação, com o tema: conectando mentes por um futuro sustentável. O Innova Summit trará experiências imersivas e disruptivas para apresentar aos visitantes soluções inovadoras do mercado.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman, é importante que o DF receba um dos mais importantes encontros, com visibilidade internacional, para geração de oportunidades e impulsionamento de ideias.

“Serão mais de 30 mil pessoas, 150 startups, em um ambiente de networking e conexões que fortalecem com a meta de gerar R$ 150 milhões em negócios, com isso vemos a grandiosidade desta iniciativa não só para os profissionais e empreendedores que já estão no mercado, mas também como inspiração e porta de ingresso para a juventude”, avalia.

Diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa, Marco Antônio Costa Júnior destaca que o debate garante avanço tecnológico. “Todo profissional, para se desenvolver no mercado, precisa ser um estudante permanente, especialmente no uso das novas tecnologias. Apoiar o Innova Summit, evento gratuito para a população do Distrito Federal, que reúne mentes brilhantes para falar sobre empreendedorismo e inovação, vai ao encontro dos objetivos desta Fundação”, afirma.

Grandes negócios

Para o organizador do evento, Eduardo Moreira, Presidente do Instituto Conecta Brasil, o Innova Summit posiciona a capital do país na rota dos grandes negócios. Com o maior público em um evento de inovação gratuito no país, o Innova consegue mostrar que nem só de política e esfera pública é feita a nossa cidade.

“A 4ª edição do Innova Summit promete ser um marco na promoção da inovação e no estímulo ao empreendedorismo em nossa região. Com entrada gratuita, nosso propósito é democratizar o acesso ao conhecimento e criar oportunidades para que startups, empresários e entusiastas da inovação possam se conectar e gerar negócios significativos”, destaca.

Programação intensa:

Quem quiser acompanhar a grade de programação pode acessar o site ou o aplicativo oficial do Innova Summit, o Innova App (disponível Android e iOS). Nos três dias de evento, os participantes terão acesso a muito conteúdo:

- Palco Master – os maiores nomes do mercado com conteúdo de impacto compartilharão seus cases, conhecimentos, trajetórias, contribuindo com a evolução do ecossistema de inovação.

- Palco inovação – painéis e palestras com temas de maior relevância nas frentes de tecnologia, web3.0, inovação e IA, trazendo ao palco referências e cases de sucesso.

- Palco visionário – Duas frentes ocuparão este palco. A força do empreendedorismo Feminino e as principais novidades do universo Gamer.

- Espaços de networking - ambientes interativos para a realização de encontros, reuniões, experiências imersivas e ativações digitais.

- Trilha da sustentabilidade - um caminho interativo para guiar os participantes em uma jornada educativa, passando por estandes inovadores e experiências exclusivas focadas na sustentabilidade.

Innova Summit 2024

Data: 12, 13 e 14 de junho

Horário: Dia 12, a partir de 18h30; 13 e 14 a partir de 14h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães - entrada gratuita

Inscrições: https://www.innovasummit.com.br/