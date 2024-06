Carro é apreendido com quase R$ 300 mil em multas no DF Maior parte das infrações é por excesso de velocidade; ao todo veículo tinha 753 infrações

Carro foi levado para depósito do Detran (Detran-DF/Divulgação - 10.)

O Detran (Departamento de Trânsito) do Distrito Federal apreendeu na tarde desta segunda-feira (10) um carro com quase R$ 300 mil em multas. O veículo foi identificado durante patrulhamento na altura da via Elmo Serejo, em Taguatinga, e chamou a atenção das equipes devido ao estado de conservação do veículo, que estava sem o paralama da frente e com o último licenciamento pago em 2016.

Ao todo, o veículo tinha 753 multas, com o total de débito de R$ 298.467,82. A maioria das infrações registradas pelo Detran é por excesso de velocidade, mas entre as multas também consta registros de avanço de sinal vermelho e de trânsito em faixas exclusivas.

Para o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran, Clever de Farias, retirar de circulação esse tipo de veículo traz segurança para toda a sociedade. “São veículos que não respeitam os limites de velocidade, semáforos, faixas exclusivas e que estão a todo momento no risco iminente de causar um acidente grave ou fatal”.

O condutor foi notificado por conduzir o veículo registrado sem estar licenciado, e o veículo foi removido ao Depósito do Detran em Taguatinga para regularização.