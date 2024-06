Brasília |Giovana Cardoso, do R7, em Brasília

Ex-ministro Aloysio Nunes deixa o PSDB e cita ‘sequência de desencontros’ na legenda Desfiliação ocorre em meio ao lançamento da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo do apresentador José Luiz Datena pelo PSDB

Aloysio era considerado um das principais lideranças do partido (Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)

Em meio ao lançamento da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo do apresentador José Luiz Datena pelo PSDB, o ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira pediu desfiliação da legenda nesta quinta-feira (13). Há mais de 20 anos no partido, o político confirmou a saída ao R7 e afirmou que divergências na sigla influenciaram na decisão. “Uma sequência de desencontros que vem desde a eleição presidencial, quando o PSDB declarou se neutro no segundo turno”, disse.

Em fevereiro, Aloysio foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar a divisão de assuntos estratégicos do escritório da Apex em Bruxelas. Na época, o político deixou a agência de promoção de investimentos e exportações da Prefeitura do Município de São Paulo para assumir o cargo.

Considerado uma das principais lideranças do PSDB, Nunes chegou a enviar uma carta ao presidente do diretório municipal do partido em São Paulo, José Anibal, informando a desfiliação.

Aloysio já atuou como vice-governador do Estado de São Paulo entre 1991 e 1994 e também como secretário estadual dos transportes metropolitanos, de 1991 a 1993. Foi Ministro Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República de 1999 a 2001 e ministro da Justiça, em 2001 e 2002, durante o governo Fernando Henrique Cardoso.

Pré-candidatura de Datena

Durante o evento de pré-lançamento da candidatura, Datena disse estar “receoso” com as eleições, mas que está preparado e que, dessa vez, irá “até o fim” do processo. O apresentador estava acompanhado de Aécio Neves, Marconi Perillo e José Aníbal.

Este ano, Datena já havia realizado um evento de filiação do Datena neste ano, quando estava ligado ao PSB. Na ocasião, convidou a pré-candidata Tabata Amaral (PSB) para ser vice.