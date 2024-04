Ala do PSDB se volta contra Executiva Nacional e marca ato em favor de Ricardo Nunes Mais de mil militantes do partido se reúnem nesta terça-feira para defender apoio à reeleição do atual prefeito de São Paulo

Uma ala do PSDB decidiu "rachar" com o partido por causa da sinalização da Executiva Nacional do de apoiar Tábata Amaral (PSB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo e realiza, nesta terça-feira (19), na capital paulista, um ato em prol da reeleição de Ricardo Nunes (MDB). Segundo os militantes, participarão mais de mil filiados na "ala tradicional" da legenda. "Estamos lutando contra tucanos de pelúcia", diz texto divulgado pelos membros do grupo.

"Os herdeiros de Mário e Bruno Covas, familiares de figuras históricas da legenda, como Franco Montoro, Sérgio Motta e Waldemar Chubaci, parlamentares e filiados decidiram se rebelar contra a intervenção nacional realizada no partido", diz comunicado à imprensa do chamado "Movimento Tucano Com Ricardo Nunes".

O movimento diz ter o apoio "dos 58 diretórios zonais do partido e de figuras como José Serra e Fernando Henrique Cardoso". "Somos os tucanos-raiz, autênticos, contra uma ala que hoje não representa nossos ideais", diz Jorge Damião, cofundador do PSDB e um dos organizadores do ato.

O R7 entrou em contato e aguardo retorno da Executiva Nacional do partido, presidida pelo ex-governador de Goiás Marconi Perillo.