Filhote de bugio-de-mãos-ruivas do Zoo de Brasília recebe nome Café em votação popular Público pôde escolher apelido do macaco entre quatro opções; nome vencedor recebeu 1.467 votos

Filhote nasceu em janeiro deste ano Divulgação/Zoológico de Brasília

O Zoológico de Brasília anunciou nesta quinta-feira (27) o nome vencedor do filhote de macaco da espécie bugios-de-mãos-ruivas. Após um dia de votação em rede social do Zoo, o público escolheu chamar o pequeno animal de Café. Segundo o instituto, 1.467 pessoas votaram nessa opção.

O nome foi escolhido após o zoo abrir uma votação pública na quarta-feira (26) para definir o apelido do filhote. As outras opções eram Thiaguinho (649 votos), Ameixinha (618 votos) e Tarzan (575 votos).

O anúncio do resultado foi divulgado na rede social do instituto com um vídeo. Os internautas aprovaram o nome escolhido e desejaram boas vindas ao novo mascote do zoológico.

share Votação acontece nas redes sociais do zoo de Brasília Divulgação/Zoo de Brasília

“Quero agradecer a todos vocês que participaram da votação e me deram esse nome tão especial. A interação de vocês com o zoológico é muito importante e deixa todos nós, animais, muito felizes. O apoio de vocês é fundamental para nossa conservação”, escreveu o Zoo.

“Venham me visitar no Zoológico de Brasília! Vou adorar conhecer vocês e mostrar minha família. Juntos, podemos ajudar a garantir que a nossa espécie continue a existir por muitas gerações. Nos vemos aqui no Zoo”, completou a instituição.

Café nasceu em janeiro deste ano e chama a atenção pele pelagem avermelhada nas mãos e na cauda. Ele é o terceiro filho do casal Lipe e Bel. A chegada dele, segundo o Zoo, leva alegria e esperança para a conservação da espécie, que está em risco de extinção devido à perda de hábitat e caça ilegal.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro