Detran flagra 84 motoristas alcoolizados neste fim de semana no DF Operação também flagrou motoristas sem habilitação e com CNH vencida há mais de 30 dias Brasília|Do R7, em Brasília 04/11/2024 - 11h40 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h19 )

516 condutores foram parados em fiscalização Detran/Divulgação - 03

O Detran (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) e a PMDF (Polícia Militar do DF) autuaram 84 condutores alcoolizados no primeiro fim de semana de novembro. Os dados consideram os flagrantes feitos desde sexta-feira (1º) até a madrugada desta segunda-feira (4). A fiscalização foi feita em diversas regiões administrativas, como Arapoanga, Planaltina, Plano Piloto, Santa Maria, Riacho Fundo, Sobradinho e Vicente Pires.

Durante os dias de operação foram abordados 512 condutores, sendo que três deles foram conduzidos à delegacia por apresentarem quantidade de álcool no organismo considerada crime.

Os agentes de trânsito atuaram ainda 17 condutores sem habilitação, 11 com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida há mais de 30 dias e 12 por dirigir veículo com escapamento irregular.

As equipes também recolheram 34 veículos ao depósito, e flagrou outros 76 condutores com infrações diversas.