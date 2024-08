Força-tarefa resgata 593 pessoas em condições análogas à escravidão entre julho e agosto Operação ocorreu entre entre 19 de julho e 28 de agosto; valor estimado para verbas rescisórias a trabalhadores é de R$ 3,46 milhões Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 29/08/2024 - 15h14 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h14 ) ‌



Operação aconteceu em 15 estados e no DF Divulgação/Ministério do Trabalho

A Operação Resgate 4 retirou 593 pessoas em condições análogas à escravidão em ação realizada entre 19 de julho e 28 de agosto, em 15 estados e no Distrito Federal. O número é 11,65% maior que o registro do mesmo período do ano passado (532). De acordo com Ministério do Trabalho e Emprego, o perfil dos resgatados inclui crianças e adolescentes e, até o momento, já foram pagos R$ 1,91 milhão de verbas rescisórias, de um total estimado em R$ 3,46 milhões.

A força-tarefa envolveu o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), MPT (Ministério Público do Trabalho), MPF (Ministério Público Federal), DPU (Defensoria Pública da União), PF (Polícia Federal) e PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira (29), os estados com mais pessoas resgatadas foram Minas Gerais (291), São Paulo (143), Distrito Federal (29), Mato Grosso do Sul (13) e Pernambuco (91). Desse total, 72% trabalhavam no setor agropecuário, 17% na indústria e 11% no comércio e serviços.

Entre as atividades econômicas com maior número de vítimas na área rural estão o cultivo da cebola (141), da horticultura (82), de café (76) e de alho (59) e cultivo de batata e cebola (84). Na área urbana, os resgates ocorreram em fabricação de álcool (38), administração de obras (24) e atividade de psicologia e psicanálise (18).

Os órgãos também flagraram 18 crianças e adolescentes submetidos a trabalho infantil, das quais 16 também estavam sob condições semelhantes à escravidão. As fiscalizações ocorreram no Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso e Minas Gerais.

Segundo o chefe de Divisão de Repressão ao Trabalho Forçado da Polícia Federal, Henrique Oliveira Santos, desde o início do ano foram abertos 482 inquéritos policiais em todo o Brasil para investigar esse crime. O estado mineiro lidera com 86 inquéritos, seguido por São Paulo, com 66, e Pará, com 47. Desses, 33 investigações foram iniciadas durante a Operação Resgate 4.

A ação foi maracada pelo Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição, instituído em 23 de agosto pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).

*Sob supervisão de Bruna Lima