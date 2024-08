Fumaça no Distrito Federal deve se dissipar a partir de 12h desta terça, diz Ibram Presidente do instituto afirma que qualidade do ar ‘não está boa, mas já melhorou bastante’ Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 26/08/2024 - 18h28 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h54 ) ‌



Focos de incêndios estão na normalidade, diz CBMDF Anderson Parreira/Agência Brasília - 26.08.2024

A fumaça que cobre o céu de Brasília desde domingo (25) deve começar a se dissipar a partir das 12h desta terça-feira (27), segundo o Ibram (Instituto Brasília Ambiental). O instituto afirma que a qualidade do ar melhorou de domingo para esta segunda (26), mas que ainda não é o ideal.

“A esperança maior é, pelo que nos disseram os meteorologistas, que a partir de amanhã, de meio dia pra tarde, a coisa vai começar a melhorar mais ainda. A qualidade do ar que ontem a noite era ruim, neste momento, está um pouco menos que ruim. Ainda não está boa, mas já melhorou bastante”, diz o presidente do órgão, Rôney Nemer.

O titular do instituto afirma que é a primeira vez que esse fenômeno acontece no Distrito Federal. “A gente sempre teve que administrar a poluição produzida aqui no DF, mas dessa vez não só o DF, como o Goiás e outras regiões estão recebendo essa poluição que vem do Sudeste”, explica.

Para o secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, “o que nós estamos vivendo aqui é uma situação inusitada”. Ele conta que o GDF (Governo do DF) criou um grupo de trabalho que envolve “praticamente todo o governo” e que vai atuar pela qualidade do ar.

O secretário pede o apoio da população para denúncias ao Corpo de Bombeiros em caso de incêndio e que as pessoas não façam manejo de fogo.

Segundo os bombeiros, a quantidade de focos de incêndio está dentro da normalidade e que ainda deve aumentar em setembro. A corporação informa que a média de agosto é de 90 focos por dia e de setembro é de 110, conforme outros anos.