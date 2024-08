Governo do DF cria plano de ação para eventos críticos de qualidade do ar Nesta segunda, Ibaneis Rocha se reuniu com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Ibram para debater a fumaça que atinge a capital Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/08/2024 - 13h15 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fumaça de queimadas atinge o DF Marcelo Camargo/Agência Brasil - 25.08.2024

O governo do Distrito Federal criou nesta segunda-feira (26) um plano de ação para eventos críticos de qualidade do ar. A elaboração do projeto foi feita após reunião entre a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e o Ibram (Brasília Ambiental) com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A medida é adotada devido a densa fumaça que atinge a capital do país desde domingo (25), vinda de queimadas em São Paulo, Goiás e do Triângulo Mineiro.

Em cerimônia na Câmara Legislativa do DF, Ibaneis explicou que o encontro serviria para definir as medidas do governo para “cuidar da população da melhor maneira possível”. “Nós estamos atendendo todas as ocorrências que vêm ocorrendo. O Corpo de Bombeiros está fazendo um belíssimo trabalho, a Defesa Civil também vem nos auxiliando”, disse.

O secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, Gutemberg Gomes, admite que o momento é crítico. “Mas é um problema do país inteiro, temos várias regiões queimando. As mudanças climáticas e a ação humana têm causado grandes estragos na nossa vegetação. Mas o governo tem agido. O governador autorizou a contratação de 150 brigadistas de forma antecipada, e isso nos ajudou muito no combate dos incêndios florestais. O DF tem os incêndios florestais controlados, mas o meio ambiente não tem fronteiras”, disse.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF, Sandro Gomes, a corporação está recebendo, em média, 100 chamados por dia de ocorrências de incêndio. “Ontem tivemos 93 chamados, no sábado foram 100. Nesse mês vêm muitos chamados de incêndios causados pelo homem. Qualquer fogo que se inicia agora, devido à seca, é muito difícil de fazer o controle”, explica.

‌



Gomes tranquilizou a população, mas destacou a importância de evitar colocar fogo em lixo e jogar cigarros na rua. “As pessoas às vezes colocam lixo perto de casa, colocam fogo, e tudo isso, devido ao tempo de seca e a densidade da vegetação, torna muito propício o começo de incêndios”, diz.

Mudanças na direção dos ventos

De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a fumaça deve deixar a capital do país na tarde desta terça-feira (27) depois de uma mudança na direção dos ventos que estão trazendo as partículas ao DF. A meteorologista do instituto, Andrea Ramos explica que a presença da fumaça que causou uma sensação térmica mais fria na manhã desta segunda.

‌



Além das partículas, o DF está com aviso amarelo de perigo potencial de baixa umidade, que deve variar entre 30% e 20% no período da tarde, e temperatura máxima de até 32ºC. “Esses poluentes estão vindo de outras regiões, como das queimadas em São Paulo, no sul de Goiás e no Triângulo Mineiro. Como estamos com uma massa de ar quente e seca na atmosfera, essas partículas ficam presas. A chuva poderia mudar esse cenário, mas como estamos sem previsão de chuva, dependemos da mudança da direção do vento”, diz Andrea.

A especialista ressalta que agosto é um mês naturalmente muito seco. “Temos nele essa característica de aumento de focos de incêndio, devido à baixa umidade e amplitude térmica. Estamos em Águas Emendadas, por exemplo, há 135 dias sem chuva. E essa tendência favorece as queimadas”, alerta.

Veja orientações do Ministério da Saúde para lidar com a fumaça e baixa umidade:

Aumente a ingestão de água e líquidos para manter as membranas respiratórias úmidas e mais protegidas;

Reduza o tempo de exposição a fumaça, prefira ficar dentro de casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar;

Deixe as portas e janelas fechadas durante os horários com mais concentração de fumaça para reduzir a penetração da poluição externa;

Evite atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar, principalmente entre às 12h e 16h, quando as concentrações de ozônio são mais elevadas;

Use máscaras do tipo “cirúrgica” ou de pano, lenços ou bandanas para reduzir a exposição às partículas grossas de poluentes, principalmente se está em locais próximos a focos de queimadas;

Use máscaras do tipo N95, PFF2 e P100 para reduzir a inalação de partículas finas em locais atingidos pelas fumaças; e

Redobre a atenção com crianças menores de 5 anos, idosos e gestantes, fique atento a sintomas respiratórios e outras ocorrências de saúde para buscar atendimento médico o mais rápido possível.

No caso de pessoas com problemas cardíacos, respiratórios e imunológicos, por exemplo, é necessário buscar atendimento médico para atualizar o plano de tratamento em casos de risco; também é recomendando manter os medicamentos e itens prescritos disponíveis para casos de crises agudas. O Ministério da Saúde também reforça que casos de crises e mal-estar devem ser atendidos pelo médico.