Fumaça segue sobre o DF nesta segunda, informa Inmet
Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília
26/08/2024 - 09h39



Fumaça chegou no DF neste domingo

O Distrito Federal segue nesta segunda-feira (26) sob uma nuvem de fumaça, com aviso amarelo de perigo potencial de baixa umidade, que deve variar entre 30% e 20% no período da tarde, e temperatura máxima de até 32ºC. A meteorologista Andrea Ramos do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) explica que foi a presença da fumaça que causou a sensação mais fria durante a madrugada e manhã desta segunda.

“Esses poluentes estão vindo de outras regiões, como das queimadas em São Paulo, no sul de Goiás e no Triângulo Mineiro. Como estamos com uma massa de ar quente e seca na atmosfera, essas partículas ficam presas. A chuva poderia mudar esse cenário, mas como estamos sem previsão de chuva, dependemos da mudança da direção do vento”, informa.

Andrea acrescenta que a direção do vento começa a mudar na noite desta segunda, mas somente na tarde de terça-feira (27) que o céu deve ficar livre da fumaça.

“Precisamos lembrar que agosto é um mês muito seco, comparado a outros meses. Temos nele essa características de aumento de focos de incêndio, devido à baixa umidade e amplitude térmica. Estamos em Águas Emendadas, por exemplo, há 135 dias sem chuva. E essa tendência favorece as queimadas”, alerta.

‌



Veja orientações do Ministério da Saúde para lidar com a fumaça e baixa umidade:

Aumente a ingestão de água e líquidos para manter as membranas respiratórias úmidas e mais protegidas;

Reduza o tempo de exposição a fumaça, prefira ficar dentro de casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar;

Deixe as portas e janelas fechadas durante os horários com mais concentração de fumaça para reduzir a penetração da poluição externa;

Evite atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar, principalmente entre às 12h e 16h, quando as concentrações de ozônio são mais elevadas;

Use máscaras do tipo “cirúrgica” ou de pano, lenços ou bandanas para reduzir a exposição às partículas grossas de poluentes, principalmente se está em locais próximos a focos de queimadas;

Use máscaras do tipo N95, PFF2 e P100 para reduzir a inalação de partículas finas em locais atingidos pelas fumaças; e

Redobre a atenção com crianças menores de 5 anos, idosos e gestantes, fique atento a sintomas respiratórios e outras ocorrências de saúde para buscar atendimento médico o mais rápido possível.

No caso de pessoas com problemas cardíacos, respiratórios e imunológicos, por exemplo, é necessário buscar atendimento médico para atualizar o plano de tratamento em casos de risco; também é recomendando manter os medicamentos e itens prescritos disponíveis para casos de crises agudas. O Ministério da Saúde também reforça que casos de crises e mal-estar devem ser atendidos pelo médico.