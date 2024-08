Fumaça no DF faz governo cancelar aulas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos As atividades não de esporte não acontecerão nesta segunda-feira (26); capital federal sofre também com baixa umidade Brasília|Do R7, em Brasília 26/08/2024 - 08h58 (Atualizado em 26/08/2024 - 09h25 ) ‌



Aulas foram canceladas devido a fumaça que atinge o DF Divulgação/SEL -

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal anunciou nesta segunda-feira (26) o cancelamento das aulas nos 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos. A decisão foi tomada devido à fumaça que atinge a capital do país vinda de outros estados e que compromete a qualidade do ar. Em nota, a pasta disse que “caso a condição persista, as aulas dos próximos dias também poderão ser suspensas”.

“A decisão foi tomada considerando a fumaça proveniente das queimadas de outros estados, que tem afetado o Distrito Federal, comprometendo a qualidade do ar”, informa.

A Secretaria acrescenta que as condições de umidade estão muito baixas, o que aumenta os riscos à saúde. “Diante desse cenário, a Secretaria de Esporte e Lazer, optou por cancelar as aulas, priorizando a segurança e o bem-estar de todos”, afirma.

Nesta segunda-feira, o DF está sob alerta amarelo de perigo potencial de baixa umidade no período da tarde, com umidade relativa do ar variando entre 30% a 20%. A temperatura deve chegar a 30ºC no período da tarde, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

‌



Veja orientações do Ministério da Saúde:

Aumente a ingestão de água e líquidos para manter as membranas respiratórias úmidas e mais protegidas;

Reduza o tempo de exposição a fumaça, prefira ficar dentro de casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar;

Deixe as portas e janelas fechadas durante os horários com mais concentração de fumaça para reduzir a penetração da poluição externa;

Evite atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar, principalmente entre às 12h e 16h, quando as concentrações de ozônio são mais elevadas;

Use máscaras do tipo “cirúrgica” ou de pano, lenços ou bandanas para reduzir a exposição às partículas grossas de poluentes, principalmente se está em locais próximos a focos de queimadas;

Use máscaras do tipo N95, PFF2 e P100 para reduzir a inalação de partículas finas em locais atingidos pelas fumaças; e

Redobre a atenção com crianças menores de 5 anos, idosos e gestantes, fique atento a sintomas respiratórios e outras ocorrências de saúde para buscar atendimento médico o mais rápido possível.

No caso de pessoas com problemas cardíacos, respiratórios e imunológicos, por exemplo, é necessário buscar atendimento médico para atualizar o plano de tratamento em casos de risco; também é recomendando manter os medicamentos e itens prescritos disponíveis para casos de crises agudas. O Ministério da Saúde também reforça que casos de crises e mal-estar devem ser atendidos pelo médico.