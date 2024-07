GDF quer entregar 400 moradias para pessoas com deficiência em 2025 Habitações serão adaptadas de acordo com necessidade dos moradores, investimento é de aproximadamente R$ 90 milhões

Alto contraste

A+

A-

Moradias começam a ser entregue no 1º semestre de 2025 Marcelo Camargo/Agência Brasil -

O Governo do Distrito Federal pretende entregar no ano que vem 400 moradias para pessoas com deficiência. O projeto será construído na QNR 6 de Ceilândia, em um empreendimento que conta com 4 mil unidades habitacionais. As moradias serão entregues para as pessoas em maior vulnerabilidade social e 400 delas adaptadas para pessoas com alguma deficiência. Em entrevista exclusiva ao R7, o diretor-presidente da Codhab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF), Marcelo Fagundes, explicou que o projeto está em fase de obtenção das licenças ambientais com o Ibram (Instituto Brasília Ambiental).

“O objetivo é conseguir a aprovação do órgão e em setembro lançar o empreendimento”, afirmou. Para ser contemplado, o PcD deve morar há pelo menos cinco anos no DF, não ser beneficiado em outro programa habitacional do DF, ter renda familiar de até 12 salários mínimos e não ser proprietário de outro imóvel.

“As entidades que estão participando do processo já tem cerca de 200 PcDs cadastrados que serão sugeridos para nós, além disso, temos a lista da própria Codhab, que vai selecionar outra parcela dos moradores que poderão ser beneficiados. A expectativa é começarmos a entregar os primeiros lotes urbanizados ainda no primeiro semestre do ano que vem”, detalhou Fagundes.

O diretor da Codhab acrescenta que o objetivo é que cada moradia atenda as necessidades dos moradores. “A construção vai ser feita com base nas normas da legislação vigente. Porque cada um tem uma necessidade, o autista tem uma, o cadeirante ou pessoa com mobilidade reduzida demanda de outras adaptações, e assim sucessivamente”, esclarece.

Publicidade

Inclusão

Fagundes acrescenta que a Codhab está trabalhando para não setorizar o condomínio. “Não queremos criar guetos, de quadras destinadas apenas para PcDs, mas sim integralizar todos os moradores, todo o bairro. Por isso, a acessibilidade não se restringe a casa do beneficiário, mas todos os arredores, com calçadas, tamanho de porta, iluminação públicas e todas as demandas necessárias para atender ao público PcD ou não”, disse.

Na construção das 400 moradias, o investimento aproximado será de R$ 90 milhões, segundo Fagundes. “É um momento de muita expectativa para todos nós, um marco histórico para o DF, e temos certeza que devido a sua importância social, o projeto será replicado em outros empreendimentos para atender a população”, assegurou.

Publicidade

Política habitacional

As habitações serão vendidas em preços mais acessíveis aos compradores. Uma das ações para garantir a medida é a entrega de lotes da Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília) para a construção dos empreendimentos.

O Governador Ibaneis Rocha também sancionou no começo do mês o Programa Morar Bem. A iniciativa vai disponibilizar subsídio de R$ 15 mil para grupos familiares com renda bruta de até cinco salários mínimos na compra de moradia.