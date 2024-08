Governador do DF regulariza Morro da Cruz em ação que beneficia mais de 30 mil pessoas Ibaneis também entregou mil certidões de registro de regularização fundiária para moradores de diversas regiões administrativas Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 12h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ibaneis Rocha assinou regularização do Morro da Cruz Renato Alves/Agência Brasília - 09

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou nesta sexta-feira (9) edital para regularização do Morro da Cruz II, em São Sebastião. A medida impacta diretamente 7,8 mil famílias e deve beneficiar 31,2 mil pessoas. O edital prevê serviços de topografia e selagem, plano de uso e ocupação, projeto executivo de regularização fundiária, projetos de abastecimento de água e esgoto, energia elétrica e iluminação pública, além de projeto de paisagismo e de reassentamento.

No mesmo evento, Ibaneis entregou mil certidões de registro fundiário para moradores de diversas regiões administrativas que impactam diretamente quatro mil pessoas. Foram beneficiados moradores de Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Guará, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Santa Maria, São Sebastião, Sol Nascente, Varjão, Vila Planalto, Taguatinga, Samambaia e Sobradinho II. Desde 2019, foram entregues 5,5 mil certidões para a população.

Ibaneis destacou que a ação garante dignidade aos moradores. “Aqui são pessoas que estavam há vários anos com seus imóveis de forma irregular e que a gente, através de um trabalho conjunto, e com a participação da Câmara Legislativa, que aprovou toda a legislação que atualizou o processo de regularização. A gente entrega só na data de hoje mais de mil escrituras em diversas cidades do Distrito Federal”, reforçou.

O governador também comentou sobre a regularização do Morro da Cruz. “É uma população muito carente aqui do Distrito Federal que há anos pleiteava essa regularização e agora junto ao pedido do deputado Rogério Morro da Cruz, a gente vai avançar nisso”, destacou.

Publicidade

Morar DF

Também nesta sexta-feira, Ibaneis entregou 295 passaportes do Morar DF, programa que disponibiliza auxílio de R$ 15 mil para ajudar as famílias na compra de imóveis. O valor do subsídio é reajustado anualmente conforme o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, podendo ser cumulativo com outros recursos de valores não financiáveis. Podem participar pessoas habilitadas na lista geral da Codhab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal) e com renda bruta de até cinco salários mínimos.

Até o momento, o DF já emitiu 529 passaportes do benefício e entregou 146. As regiões beneficiadas foram Itapoã, Riacho Fundo I e II.

Para o presidente da Codhab a medida é uma mudança de vida para a população. “Estamos falando de contribuir com a melhoria de vida de mais de quatro mil pessoas com a entrega de mil escrituras, além de 295 beneficiados com o Programa Morar DF, subsídio para quem mais precisa, que deve resultar em mais de mil pessoas. Isso é mudança de vida”, disse.