Governo anuncia antecipação do Bolsa Família para beneficiários do RS até dezembro Famílias poderão movimentar o recurso no primeiro dia de pagamento, sem precisar seguir o cronograma

Com calendário unificado, as famílias podem movimentar o recurso no primeiro dia de pagamento Roberta Aline/ MDS

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (4) que o Bolsa Família será antecipado aos beneficiários do Rio Grande do Sul até dezembro deste ano. Segundo o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) , as famílias poderão movimentar o recurso no primeiro dia de pagamento, sem precisar seguir o cronograma inicial, previsto na escala do NIS (Número de Identificação Social).

A pasta informou que a medida tem por objetivo “amenizar os impactos” sofridos pela população atingida pelas enchentes na região. Conforme o calendário estabelecido pelo programa, quem tem NIS final 1 recebe no primeiro dia, final dois no dia seguinte e assim até as famílias com NIS final zero. Sempre contando os dez últimos dias úteis de cada mês.

Como no Rio Grande do Sul, casos que a situação de emergência ou estado de calamidade passe de dois meses, o município pode renovar a solicitação de unificação do calendário por outros dois meses, seguindo o mesmo processo, conforme ocorre no estado gaúcho.

Além da unificação do calendário, outras medidas foram adotadas para o estado gaúcho, entre elas a autorização do saque sem cartão e sem uso de documentos —para beneficiários que os tenham perdido, com uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.

Também ficam prorrogados os prazos de atualização cadastral e repercussão nos benefícios do Bolsa Família para as famílias incluídas nos processos de averiguação e revisão cadastral.