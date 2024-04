Governo anuncia aumento nos valores de auxílios para servidores públicos

Alto contraste

O benefício passará de R$ 658 para R$ 1 mil (Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo)

O governo anunciou nesta quinta-feira (25) um acordo para reajustar o auxílio-alimentação dos servidores públicos federais em 52%. Após negociações com a categoria , ficou estabelecido que o benefício passará de R$ 658 para R$ 1 mil a partir de 1º de junho.

O acordo inclui o aumento do auxílio-saúde , que passará do valor médio de R$ 144,38 para R$ 215, e o reajuste do auxílio-creche de R$ 321 para R$ 484,90. Em 2023, o governo concedeu alta salarial linear de 9% para todos os servidores e acréscimo de 43,6% no auxílio-alimentação.

Segundo a Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o reajuste do auxílio-alimentação representa um ganho de renda de mais de 4,5% para 200 mil servidores ativos que recebem até R$ 9 mil mensais. Aqueles com menores remunerações e que recebem os três benefícios (alimentação, saúde e creche) terão um aumento na remuneração total de até 23%.

O governo se comprometeu a abrir até julho todas as mesas específicas de carreiras que ainda não foram implantadas no âmbito da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Atualmente, estão abertas 18 mesas de negociações específicas, dez com acordos definidos e oito em andamento.