Governo diz que plano para recuperação de aeroporto do RS será apresentado em 4 semanas

Aeroporto Salgado Filho está fechado desde o dia 3 de maio (Maurício Tonetto/Secom)

O governo federal informou nesta terça-feira (18) que a Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto Salgado Filho , no Rio Grande do Sul , vai apresentar em quatro semanas um plano de retomada e recuperação com análises sobre os estragos causados pelas enchentes no local. Segundo o ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, quando houver a reabertura do terminal, será de forma gradual.

“Possivelmente nós não vamos voltar com o aeroporto funcionando 100% na sua capacidade. Isso é absolutamente compreensível e natural. Agora nós precisamos e insistimos na ideia. É isso que pensa o governo brasileiro. Precisamos que o aeroporto reabra em condições de segurança o mais rapidamente possível”, disse Pimenta.

O aeroporto está fechado desde o dia 3 de maio, quando o local foi totalmente atingido pelas enchentes na região. Para atender aos moradores, a Base Aérea de Canoas foi cedida para a aviação comercial, disponibilizando 5 voos diários. Até o final da próxima semana, a previsão é de que esse aeródromo dobre a capacidade operacional, passando para 10 frequências por dia, informou o Ministério de Portos e Aeroportos.

No dia 11 de junho, o aeroporto retomou as operações do terminal de cargas para recebimento e retirada de mercadorias por transporte rodoviário. Para voltar a funcionar, o local foi vistoriado e recebeu a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Receita Federal e da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Reconstrução

Em maio, o Ministério dos Portos e Aeroportos criou dois grupos para acompanhar as ações de atendimento nas instalações portuárias e aeroportuárias afetadas pelas enchentes no Rio Grande Sul.

Em função das chuvas que destruíram o estado, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nesta terça-feira que o governo avalia possibilidade de construir um novo aeroporto no Rio Grande do Sul.

De acordo com ele, a estrutura seria instalada no distrito de Vila Oliva, em Caxias do Sul. Além disso, Sabino falou que o Executivo pode ampliar as estruturas dos aeroportos de Canela e Caxias.