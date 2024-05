Governo vai auxiliar ações de reconstruções dos portos e aeroportos do RS Resoluções foram publicadas nesta quarta e estabelecem grupos separados com foco nas duas áreas

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto Salgado Filho está inundado e fechado desde sexta-feira (3) (MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 08.05.2024)

O Ministério dos Portos e Aeroportos criou dois grupos para acompanhar as ações de atendimento nas instalações portuárias e aeroportuárias afetadas pelas enchentes no Rio Grande Sul. As duas resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15) e estabelecem que as equipes têm caráter temporário. Em ambos os casos, as reuniões devem ser feitas, preferencialmente, na forma virtual. Os textos também autorização o convite de entidades públicas e privadas para auxiliar os trabalhos.

No caso da aviação, o grupo será formado por representantes de órgãos que integram a Conaero (Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias), que deve funcionar por dois meses. Porém, a publicação autoriza que este prazo seja ampliado caso haja necessidade.

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Luce Costa/Arte R7

Veja a formação do GEAC/RS (Grupo Especial de Acompanhamento de Crise) no campo da aviação:

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);

Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional); e

Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Já sobre os portos, os órgãos participantes fazem parte da Conaportos (Comissão Nacional das Autoridades nos Portos) e vão seguir os mesmos parâmetros da equipe anterior. Porém, o número de órgão com representantes no grupo é maior.

Publicidade

Veja lista completa a seguir:

SNP/MPOR (Secretaria Nacional de Portos do Ministério de Portos e Aeroportos), que o coordenará;

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários);

Anvisa;

Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Polícia Federal;

Ministério da Defesa, por meio do Comando da Marinha;

Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária;

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil; e

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Aeroportos

Segundo o último boletim, divulgado na noite dessa terça-feira (13), a Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Internacional Salgado Filho, informa que as operações seguem suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos. Já as instalações geridas pelo governo estadual, municipal e pela empresa CRC Aeroportos operam normalmente.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Portos

Ainda segundo as últimas informações, o Porto de Porto Alegre está com as operações suspensas em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da chamada cota de inundação.

Já no Porto de Pelotas, o embarque de toras de madeira segue suspenso, e as atividades estão paralisadas no terminal. O Porto do Rio Grande segue operando normalmente.

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share

Na Travessia para São José do Norte, o transporte de veículos segue operando normalmente, enquanto o de passageiros encontra-se suspenso em razão do aumento do nível da Laguna dos Patos.