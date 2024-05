Governo do DF envia projeto para Câmara Legislativa que prevê R$ 63,6 bilhões para 2025

Alto contraste

Texto precisa ser votado em junho (Renato Alves/Renato Alves/Agência Brasília - 16.05.2024)

O GDF (Governo do Distrito Federal) enviou à CLDF (Câmara Legislativa do DF) o PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2025 nesta quarta-feira (15), com previsão de R$ 63,631 bilhões de orçamento. Do total, 60,83% é de receita própria (R$ 38,103 bi) e R$ 24 bilhões vêm do FCDF (Fundo Constitucional do DF).

O Fundo é uma verba que o governo federal repassa ao Distrito Federal para ajudar no custeio da segurança pública, da saúde e da educação da capital. Do montante previsto para o próximo ano, a divisão deve ser:

- R$ 11.338 bilhões para segurança pública;

- R$ 7,4 bilhões para saúde;

- R$ 5,7 bilhões para educação.

O secretário-executivo de Finanças da Secretaria de Economia do DF, Thiago Conde, afirma que a LDO apresenta um aumento de 6% se comparado ao anterior. Mas esse percentual pode ser maior ou menor a depender da arrecadação e do cenário econômico do país”, explica.

Ainda de acordo com Conde, o texto mantém a continuidade de políticas públicas oferecidas pelo GDF. “Mantivemos os programas sociais como é o caso do restaurante comunitários com três refeições diárias e também as obras em execução para que não haja interrupção nas entregas previstas”, pontua.

O subsecretário de Orçamento Público, André Oliveira, descreve que a LDO elenca as regras para elaboração, organização e execução do orçamento. “Ela é como um balizador para a construção da Lei Orçamentária propriamente dita”, conclui.

A LDO identifica as prioridades que foram estabelecidas no PPA (Plano Plurianual), prevendo então a receita e estabelecendo a programação de despesas para exercício financeiro. Já a LOA (Lei Orçamentária Anual) é o instrumento que garante o gerenciamento dos recursos.

Oliveira afirma que o governo priorizou despesas com manutenção de serviços públicos relevantes no texto apresentado. A previsão é de R$ 20,2 bilhões para pagamento de pessoal, R$ 13,1 bilhões para despesas correntes; e R$ 1,8 bilhão para investimentos.

Na CLDF, o texto vai ser analisado pela CEOF (Comissão de Economia, Orçamento e Finanças) e deve passar por uma nova audiência pública. O PLDO precisa ser analisado pelos deputados distritais em plenário antes do fim do semestre legislativo, em 30 de junho.