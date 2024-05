Ônibus do DF não aceitarão pagamento em dinheiro a partir de 1° de julho Medida foi anunciada nesta quinta; passagens poderão ser pagas com cartão mobilidade ou cartões de débito e crédito

Ônibus do DF não vão mais aceitar pagamento em dinheiro vivo (Joel Rodrigues/Agência Brasília - 9.4.2024)

Os ônibus do Distrito Federal deixarão de receber dinheiro em espécie no pagamento de passagens a partir do dia 1° de julho. A medida foi publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial do DF e é assinada pelo secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Zeno Gonçalves.

Os passageiros poderão utilizar o cartão mobilidade, vale transporte, cartão de débito e crédito e QR Code nas catracas, segundo o decreto. No período de transição, apenas algumas linhas específicas vão continuar recebendo pagamento em espécie. Além disso, 45 dias antes do fim do acesso em dinheiro, as empresas devem avisar aos passageiros em diversas campanhas de orientação.

O decreto ressalta, no entanto, que o uso de cartão de crédito ou débito e do QR Code não dá o direito de integração, como é feito com o cartão mobilidade. Com ele, o passageiro pode pegar até três ônibus em um intervalo de 3h no mesmo sentido e pagar uma tarifa de R$5,50.

As recargas dos cartões mobilidade podem ser feitas nos pontos disponibilizados nas rodoviárias e nos terminais BRT e metrô, assim como pelo aplicativo BRB Mobilidade. O decreto prevê que o Banco de Brasília, responsável por gerir o sistema de bilhetagem, poderá abrir novos pontos de recarga e de venda de cartão avulso para garantir o acesso dos passageiros.