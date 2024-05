Polícia investiga homem suspeito de forjar assalto para receber seguro de carro de R$ 98 mil

Alto contraste

Homem recebeu seguro de R$98 mil por falso assalto (PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um homem suspeito de forjar assaltos para receber um seguro de R$ 98 mil do carro. Na manhã desta quinta-feira (16) a Polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão em Brazlândia, Samambaia e Taguatinga Norte.

Segundo as investigações, em fevereiro o homem contou à Polícia que foi abordado por dois homens armados na rodovia DF-180 que o obrigaram a parar e levaram o carro.

O relato chamou a atenção dos investigadores, que começaram a apurar o caso e identificaram o seguro recebido pelo homem. A polícia também descobriu que desde novembro do ano passado o carro não rodava no DF, pois tinha sido rebocado para uma oficina em Samambaia.

Os mandados foram cumpridos na casa do investigado, em Samambaia, e em uma oficina mecânica em Taguatinga Norte. Segundo o delegado-chefe da 18ª Delegacia de Polícia, Luís Fernando Cocito, este é o terceiro caso de assalto simulado identificado pela delegacia.

“Em setembro de 2023, a 18ª DP já havia desarticulado uma associação criminosa que atuava na região das Sete Curvas, na BR-080, simulando assaltos para receber indenizações”, acrescenta.

Em março de 2023, outro homem chegou a simular um roubo de carro na BR-080. No entanto, a investigação da Polícia Civil identificou que o motor do carro estava fundido e que o veículo não tinha andado nas ruas do DF no dia do suposto crime.

Em 16 de junho de 2023, novamente, um homem simulou o roubo de um carro avaliado em R$ 500 mil na região das Sete Curvas.