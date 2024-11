Governo federal emite alertas sanitários sobre mpox em portos e aeroportos Ministério da Saúde e Anvisa informaram que o objetivo é diminuir o risco da entrada de novas variantes no país Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 05/11/2024 - 15h52 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h55 ) twitter

Alertas foram emitidos em aeroportos e portos brasileiros Divulgação/Anvisa

O Ministério da Saúde e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informaram nesta terça-feira (5) que estão emitindo alertas sanitários sobre a mpox em portos e aeroportos brasileiros. Segundo o governo federal, o objetivo é diminuir o risco da entrada de novas variantes no país. Como parte da ação, passageiros e funcionários estão sendo informados sobre sintomas e precauções caso apresentem sintomas da doença.

No final do outubro, a Anvisa atualizou a nota técnica com orientações sobre a prevenção e controle da mpox nos serviços de saúde. No documento, o órgão aponta orientações sobre isolamento, gerenciamento de resíduos e coleta e transporte de amostras laboratoriais.

No aeroporto de Brasília, por exemplo, onde passam cerca de 40 mil viajantes diariamente, os avisos já estão disponíveis tanto nas áreas de embarque e desembarque doméstico, além da área internacional.

De acordo com o ministério, mais de 63.270 casos confirmados foram registrados nas Américas entre 2022 e 2024. No Brasil, a primeira cepa do vírus foi registrada em 2022, com mais de 10 mil casos confirmados ou prováveis. O último boletim epidemiológico da pasta aponta que desde janeiro, 1.495 casos confirmados ou prováveis de mpox foram notificados.

“Devido à possibilidade de novas variantes da doença, com características ainda desconhecidas, é fundamental atenção, rápida identificação e prevenção”, diz a pasta.

Mpox

A mpox é uma doença causada pelo vírus MPXV. A transmissão pode ocorrer, principalmente, por meio do contato com pessoas infectadas, quando existem lesões na pele, ou por materiais contaminados com o vírus.

Em quadros leves e moderados, a doença pode durar de 2 a 4 semanas, sendo os principais sintomas lesões de pele, como bolhas e feridas; febre; dores no corpo; dor de cabeça; calafrio e fraqueza.

Aqueles que apresentarem sintomas devem procurar uma unidade de saúde para avaliação, além de informar se houve contato próxima com outras pessoas. Segundo recomendação do ministério, é indicado que o paciente se isole de atividades coletivas e evite contato próximo com outras pessoas.