Governo investe R$ 500 milhões em cisternas para beneficiar o semiárido brasileiro As ações serão realizadas em Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Piauí Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 30/11/2024 - 16h56 (Atualizado em 30/11/2024 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo investe R$ 500 milhões em cisternas Camila Bohem/Agência Brasil - Arquivo

O governo federal lançou uma nova etapa do Programa Cisternas, com a meta de implementar 50 mil equipamentos para coleta e armazenamento de água no semiárido brasileiro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (29), em Aracaju (SE), pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Com um investimento de R$ 500 milhões, o programa prevê a instalação de 46 mil cisternas com capacidade de até 16 mil litros para consumo humano, além de 4 mil cisternas voltadas à produção de alimentos, utilizando a tecnologia de “segunda água”. Também serão restauradas 2,5 mil cisternas já existentes na região.

“Essa integração com estados, municípios e com as entidades da sociedade civil tem trazido bons resultados na linha do Água Para Todos e do Programa de Cisternas”, afirmou o ministro.

Prazo para apresentação de projetos

Organizações da sociedade civil com experiência em implementar e restaurar cisternas têm até o dia 5 de janeiro para apresentar suas propostas, conforme os requisitos do edital de chamamento público. As ações serão voltadas principalmente para os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Piauí.

Nos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe, os projetos deverão incluir o acompanhamento das famílias beneficiadas, com ações voltadas para a inclusão social e produtiva. O resultado da seleção das organizações será divulgado no dia 3 de fevereiro, e os projetos deverão ser executados em até três anos.