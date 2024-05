Governo lança programa de R$ 150 milhões para ampliar TV Digital em 250 cidades Iniciativa promove inclusão digital e ampliação do alcance do sinal; municípios vão receber estações de transmissões

Investimento inicial é de R$150 milhões até 2026 (Valter Campanato/Agência Brasil)

O Ministério das Comunicações lançou nesta terça-feira (28) o programa Brasil Digital para ampliar a oferta de TV Digital em 250 municípios brasileiros. A iniciativa vai implantar estações para transmissão dos sinais da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) e da Câmara dos Deputados. Segundo o órgão, o investimento inicial é de R$ 150 milhões até 2026.

“Nós vamos atender as pessoas que dispõem de pouca ou nenhuma oferta de TV Digital. Elas precisam ser incluídas digitalmente, assim como a população que mora nos grandes centros. Essa é mais uma política pública para levar informação de qualidade para aqueles que mais necessitam”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Para a instalação da estação de TV Digital, a pasta vai lançar um chamamento público para selecionar entidades parceiras para ceder local e providenciar a aquisição dos equipamentos necessários para a transmissão de sinas de televisão.

As instituições podem ser órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, distrital ou municipal. De acordo com o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) a implantação de estações de transmissão incluem torres, abrigos, antenas e transmissores. Após aprovação do local de instalação e infraestrutura básica, a instituição parceira será convocada para a celebração de Termo de Adesão com a pasta.

“Estamos contribuindo para a construção da cidadania ao oferecer acesso gratuito a conteúdo de qualidade e credibilidade aos rincões do país, às pessoas que mais precisam”, disse o secretário de Comunicação Social Eletrônica, Wilson Wellisch.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro