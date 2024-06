‘Gratos por ter feito parte de uma noite tão lendária’, diz Boyce Avenue após show em Brasília

Alto contraste

Grupo dos EUA fez sete shows no Brasil (Divulgação/Abraão Duarte - 14.6.2024)

O trio estadunidense Boyce Avenue, grupo musical que faz sucesso nas redes sociais, encerrou a turnê pelo Brasil na sexta-feira (14). A banda, composta pelos irmãos Alejandro, Daniel e Fabian Manzano, fez sete shows no país. Um dos concertos aconteceu na última sexta-feira (14), em Brasília, e foi marcado por músicas autorais e covers de sucesso interpretadas pelo grupo, como “We can’t stop”, de Miley Cyrus, e “Photograph”, de Ed Sheeran.

De acordo com a banda, o show de Brasília foi épico. “Estamos gratos por ter feito parte de uma noite tão lendária. Tivemos a oportunidade de tocar para tantos rostos sorridentes e pessoas se divertindo. Foi algo com certeza digno de registro para nós”, escreveu o trio nas redes sociais.

O grupo também animou o público com clássicos da música como “Can’t Help Falling In Love”, de Elvis Presley, “Stand By Me”, de Ben E. King, “Wonderwall”, da banda Oasis, e “Iris”, do grupo Goo Goo Dolls. À RECORD, o vocalista Alejandro contou que um dos seus covers preferidos do setlist foi lançado por eles há mais de 13 anos. “Fast Car [sucesso da cantora americana Tracy Chapman no fim dos anos 1980] é uma música que eu realmente gosto de tocar, e os fãs também adoram”.

Alejandro destacou que o trio adora vir ao país devido à animação dos fãs brasileiros. “O Brasil é simplesmente incrível. A energia, o amor, a paixão, sabe? Com certeza, o apoio dos fãs é algo que sempre fica conosco por muito tempo. Nós adoramos vir aqui”. Essa foi a quinta passagem do Boyce Avenue pelo Brasil, e a segunda por Brasília.

Essa aproximação com o Brasil gerou parcerias musicais. O grupo já gravou três covers com a cantora brasileira Mariana Nolasco. A parceria mais recente, “Unstoppable”, da cantora Sia, foi lançada há poucos dias. “Ela [Mariana Nolasco] é ótima, é uma grande artista com muito talento e é uma ótima musicista também”.

Alejandro revelou, ainda, que pretende gravar com outros cantores brasileiros. “Temos alguns nomes em mente, mas é surpresa para o futuro.”

Sobre os próximos passos, a banda conta que, por enquanto, estão planejando a turnê pelos Estados Unidos, que acontece em agosto deste ano.

Fãs comentam experiência no show

Fã do Boyce Avenue há mais de uma década, a advogada Nilza de Souza, 41, esteve no show em Brasília. Ela comentou que o momento em que mais se conecta com o trio é durante o trabalho.

“Eu os escuto todos os dias no trabalho enquanto faço peças jurídicas”, conta. Nilza destaca que alguns dos covers são de artistas que marcaram sua infância. “Eles cantam músicas que a gente se identifica. ‘Iris’ é uma canção que me marcou na infância. Inclusive, o amor por eles é tanto que fiz todas as minhas seis irmãs virarem fãs também.”

Em seu primeiro show do trio estadunidense, a social media Jessica Cruz, 35, destacou que a qualidade musical da banda superou os vídeos que ela assiste na internet. “Foi um sonho. Eu não esperava ter a oportunidade de vê-los ao vivo. Todas as vezes que eles faziam um acorde próprio ou versão de alguma música, aquela canção ficava melhor ainda. Além de fã, sou uma grande admiradora”, disse.