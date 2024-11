Guaritas, vidros blindados e 348 câmeras: Planalto reforça segurança contra ataques Anúncio foi feito pelo general Marcos Antonio Amaro e movimento ocorre principalmente após os atos de 8 de Janeiro de 2023 Brasília|Plínio Aguiar e Rute Moraes, do R7, com Natália Martins, da RECORD 26/11/2024 - 14h22 (Atualizado em 26/11/2024 - 14h33 ) twitter

GSI aumenta número de câmeras no Palácio do Planalto Ricardo Stuckert/PR - 10.05.2023

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) anunciou, nesta terça-feira (26), que vai aumentar a quantidade de câmeras de segurança no Palácio do Planalto, sede do local de trabalho de Luiz Inácio Lula da Silva, e estruturar uma nova guarita. O movimento ocorre, principalmente, após os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro de 2023. O órgão, administrado pelo general Marcos Antonio Amaro dos Santos, aguarda também a liberação para a instalação de vidros blindados no local.

De acordo com a pasta, o GSI tinha 68 câmeras de segurança, sendo quase todas no Planalto, antes de 8 de Janeiro. Nenhuma delas voltada para a Praça dos Três Poderes. Com a nova aquisição, serão, ao todo, 708 câmeras. O órgão informou que 530 delas já foram instaladas, sendo 348 apenas no local de trabalho de Lula. Cerca de 40 delas são especiais - com identificação facial.

A Presidência da República resolveu adotar ainda novos protocolos, com aumento diário do efetivo de agentes no local, instalar guaritas e pinos de segurança, além de novos itens de segurança de trabalho.

O órgão afirmou que também vai instalar equipamentos de segurança no Palácio da Alvorada (residência do presidente), e a Granja do Toro (casa de campo da presidência), assim como o Palácio do Jaburu (residência do vice-presidente). As vias N1 e N2, próximas aos locais, também terão a proteção reforçada.

Nesse sentido, um dos pontos que deve sofrer alteração no Planalto é a rampa que dá acesso ao prédio. O objetivo é instalar pinos, a fim de impedir o acesso rápido e imediato de veículos no local. A medida deve repetir o que já ocorre no Alvorada. Uma guarita vai ser restruturada no espaço.

Além disso, o GSI aguarda a liberação de recursos para a instalação de vidros blindados no Planalto. A medida já tem autorização do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), mas não há os meios financeiros para tal. Atualmente, apenas o gabinete de Lula, localizado no terceiro andar do prédio, possui os equipamentos de ultra proteção.