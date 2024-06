Brasília |Do R7, em Brasília

Homem é preso com R$ 630 mil em cocaína no Distrito Federal Polícia apreendeu 9kg da droga; homem vinha de Goiânia com tabletes de cocaína escondido no painel do carro

Drogas estavam escondidas em painel de carro (PCDF/Divulgação - 11.)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem na manhã desta terça-feira (11) com R$ 630 mil em cocaína escondida em carro. A apreensão aconteceu na BR-060, no Recanto das Emas. O veículo vinha de Goiânia para o DF e já era investigado e monitorado pela polícia.

Segundo a corporação, foram encontrados cerca de 9kg de cocaína, tipo escama de peixe, considerada uma droga sintética de alto valor e altamente viciante. As drogas estavam escondidas em nove tijolos no painel do carro.

O condutor do veículo foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas e levado para a delegacia.

A operação foi realizada pela Seção de Repressão às Drogas da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

