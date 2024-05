Ibaneis anuncia novo viaduto para a região do Noroeste no Distrito Federal Anúncio foi dado em inauguração do anel viário do parque Burle Marx nesta quarta; obras começam no segundo semestre

Alto contraste

A+

A-

Novo viaduto deve ficar pronto no fim de 2025 (: Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília - 29.05.20)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou a construção de um novo viaduto no Noroeste. A declaração do chefe do Palácio do Buriti foi dada nesta quarta-feira (29), durante entrega das obras do anel viário do Parque Burle Marx e da rede subterrânea de energia na região administrativa. A expectativa é que as obras do novo viaduto comecem no segundo semestre deste ano.

“Desde o início do nosso governo, trabalhamos para entregar toda a infraestrutura que tinha sido prometida na criação da RA (região administrativa). Estamos agora na parte de requalificação do parque Burle Marx. Isso está no Ibram e devemos encaminhar para a Câmara Legislativa o mais rápido possível, para termos a recategorização do parque ecológico, com mais conforto para a população”, disse.

Sobre o novo viaduto, o presidente do DER-DF (Departamento de Estradas e Rodagem), Fauzi Junior, explicou que medida vai garantir mais mobilidade para quem trafega principalmente vindo do Setor Militar Urbano.

“O Noroeste cresceu de uma forma maravilhosa, mas é limitado por acesso. Estamos com a construção do viaduto na saída Epia, em frente a Água Mineral, que está em obras e que vai melhorar parte do Noroeste, mas também há a necessidade desse novo complexo, que vai dar acesso ao Setor Militar Urbano”, disse.

Publicidade

Com essa nova saída, a expectativa segundo Fauzi é resolver a saída do Noroeste na DF-010. “Será um complexo de viadutos, com investimento de R$ 35 milhões e que vai melhorar muito a vida das pessoas”, disse.

O governo espera entregar o viaduto pronto no fim do ano que vem.

Entrega do anel viário

Anel Viário do parque Burle Marx (Matheus H. Souza/ Agência Brasília - 29)

Antes de anunciar o novo viaduto, Ibaneis inaugurou o anel viário do Parque. Ao todo, as obras tiveram investimento de R$ 13,5 milhões. As vias ligam a W7 à pista de contorno do Parque Ecológico Burle Marx, localizada acima da W5 Norte. As obras envolvem infraestrutura de drenagem pluvial, pavimentação de 6,7 km de vias, e 8,3 km de ciclovia contornando o parque.