Ibaneis apresenta nesta quinta-feira detalhes de plano antiterrorismo no DF

Polícia no STF após ataque a bomba WILTON JUNIOR/Estadão Conteúdo - 13.11.2024

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, vai apresentar nesta quinta-feira (21) detalhes sobre o funcionamento da Dicac (Divisão de Combate a Atentados Criminosos e Antiterrorismo) da capital do país.

O objetivo é que o chefe do Palácio do Buriti apresente os dados com os secretários de governo. A informação foi divulgada nesta terça-feira (19) pela governadora em exercício Celina Leão.

“Essa divisão vai ser especializada na prevenção e no combate a esse tipo de crime. O Brasil sempre foi um país pacífico, mas com esses extremos agora o governo do Distrito Federal tomou essa decisão. E na quinta-feira ele mesmo vai apresentar toda a proposta de como ficou essa divisão”, explicou Celina.

Ibaneis estava na semana passada em viagem oficial em Roma e retornou nesta terça-feira (19) para Brasília. Até o momento, as informações divulgadas pelo governo previam que o Dicac seria formado por dois delegados e 23 policiais. A estrutura vai ser composta por diretor, diretor-adjunto, e chefes de seção de investigação, de análise e levantamento e de operações táticas.

A Dicac foi criada um dia após o atentado contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal) na noite de quarta-feira (13). Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, causou a explosão de um carro próximo ao anexo 4 da Câmara dos Deputados e seguiu para a Praça dos Três Poderes, onde tentou entrar no STF.

Pelas redes sociais, Ibaneis destacou que a divisão vai garantir a segurança do DF. “Não permitiremos que qualquer pessoa atente contra a capital de todos os brasileiros e contra as instituições que protegemos e abrigamos com todo respeito e carinho na nossa cidade”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, também defendeu na ocasião que a medida era adotada “em boa hora”. “Embora tenhamos ótimos índices no combate à criminalidade em geral, é preciso dar uma atenção especial a essa nova modalidade de crime, que, infelizmente, tem se repetido de forma preocupante no mundo todo”, completa.

