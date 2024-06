Ibaneis inaugura primeira agência bancária do Riacho Fundo 2 no DF Parlamentares articulam com governador criação de Batalhão da Polícia Militar e Delegacia na região administrativa

Agência bancária foi inaugurada na QN 5B do Riacho Fundo II (Renato Alves/ Agência Brasília - 03.06.)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, inaugurou na manhã desta segunda-feira (3) uma agência do BRB (Banco de Brasília) no Riacho Fundo II, a primeira agência da região administrativa. “Um dos pedidos que tínhamos desde 2019 era uma agência bancária aqui na cidade, o que obrigava a população a ir para o Recanto das Emas ou o Riacho Fundo I. Isso vai trazer mais autonomia para a população”, disse.

Ibaneis citou a importância do BRB para as políticas públicas do DF. “O BRB nos ajudou muito durante a pandemia e é quem faz a distribuição dos benefícios sociais do governo, como o Prato Cheio e DF Social, além de várias outras entregas. Isso tudo é muito importante. Hoje o BRB voltou a ser um banco próximo do povo”, disse o chefe do palácio do Buriti.

Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a evolução do BRB nos últimos anos. “O BRB de antes desta gestão vinha perdendo clientes, hoje temos 200 agências, mais de 1,1 mil pontos de atendimento e é líder no consignado e no crédito rural. Pelos programas sociais já distribuímos 1,5 bilhão para a população mais vulnerável”, disse.

A vice-governadora, Celina Leão, destacou que o Riacho Fundo II era considerado uma cidade dormitório, “porque não tinha o básico para a população”. “Nós não tínhamos aqui postos de combustíveis, não tínhamos um comércio pujante e nós não tínhamos uma agência bancária. Faltava também UPA, não tínhamos unidade básica de saúde, e isso tudo construímos nos últimos cinco anos”, disse.

Delegacia e Batalhão da PM

O deputado Gilvan Máximo (Republicanos) também participou da inauguração e apresentou ao governador uma nova demanda dos moradores. “Fiz um pedido para o governador e para a Celina para a gente trazer uma delegacia de polícia para cá o mais rápido possível. Também precisamos de um batalhão da polícia militar para a cidade e tenho certeza de que essas demandas serão atendidas”, disse.