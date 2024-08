Ibaneis lança programa Saúde Mais Perto do Cidadão no Sol Nascente Iniciativa oferece exames de imagem para a população, projeto é fruto das emendas do deputado Gilvan Máximo Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 16/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 13h31 ) ‌



Governador também vistoriou obras em andamento Edis Henrique Peres / R7

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, lançou nesta sexta-feira (16) o programa Saúde Mais Perto do Cidadão, no Sol Nascente, iniciativa que oferece exames de imagem e consultas médicas gratuitas para a população. A medida é feita 100% com emendas parlamentares do deputado Gilvan Máximo (Republicanos), que investiu cerca de R$ 20 milhões no projeto.

O governador destacou que a medida é importante para atender uma demanda reprimida por exames devido a pandemia de Covid-19, em 2020, e o surto de dengue vivenciado na capital no começo deste ano. “Isso fez com que nós tivéssemos aumentado bastante a demanda reprimida. Então, nós estamos criando novos programas dentro do governo para melhorar o atendimento, contando com a participação dos deputados que estão colocando à nossa disposição emendas parlamentares”, disse.

Ibaneis destacou também os investimentos feitos no Sol Nascente e Pôr do Sol. “Nós avançamos muito em vários equipamentos públicos e vamos avançar ainda mais na cidade. Estamos agora programando para cá uma unidade de pronto atendimento que vai atender a comunidade, que vai ter inclusive pediatria, e a gente espera com isso melhorar a saúde da população”, adiantou o governador.

Segundo Gilvan Máximo a expectativa é oferecer 218 mil exames de imagem e laboratoriais. “Nós estamos oferecendo aqui exames de imagem, como mamografia, papanicolau e consultas médicas. São agora no primeiro momento quase R$15 milhões aplicados no programa, que vai chegar a R$ 22 milhões com a outra demanda que vai entrar”, explicou.

Máximo garantiu que todas as suas emendas serão voltadas para a saúde do DF. “O programa Minha Saúde vai levar atendimento para a casa do cidadão. Teremos também doação de 50 mil óculos nessa primeira leva. Homens e mulheres que vierem aqui vão ter um atendimento digno e com respeito”, disse.

Nesta semana, até a próxima segunda-feira (19), a carreta da Saúde vai estar posicionada próxima ao restaurante comunitário do Sol Nascente, no trecho 2. Depois, o dispositivo vai visitar Samambaia, Araponga, Gama e outras regiões administrativas.

Próximas regiões

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, explicou que a carreta vai percorrer outras 14 regiões administrativas. “É a saúde mais perto do cidadão. Vamos estar aqui (no Sol Nascente) quatro dias, depois seguimos para Samambaia, Riacho Fundo 2, Sobradinho 2, e diversas outras regiões para atender essa demanda reprimida”, destacou.

Lucilene comentou o trabalho conjunto do GDF. “É isso que estamos fazendo aqui, com o entrelaçamento de todas as pastas, como a da Secretaria de Justiça e Cidadania que vai emitir documentos para os moradores”, disse.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, esteve presente no lançamento do programa e destacou a facilidade para conseguir um atendimento. “É uma demanda espontânea da população. Basta trazer o cartão do SUS e o seu pedido de exame e você pode fazer o procedimento aqui. A gente chega com um programa muito importante que vai zerar a nossa fila de exames de imagem”, explicou.

Visitas às obras

Ibaneis aproveitou a manhã desta sexta-feira para visitar obras em andamento em Brazlândia. O governador vistoriou a obra de pavimentação na Chapadinha, em frente à Escola Classe Chapadinha; a obra de duplicação da BR-080 que pretende reduzir o número de acidentes na rodovia, e o Hospital Regional de Brazlândia que está sendo reconstruído e ampliado.

“Terminamos a visita aqui do hospital que era muito antigo e estamos fazendo uma obra moderna que vai atender toda a população da região. A obra do hospital vai contar com uma ampliação muito grande. Vamos contar aqui com aproximadamente 80 leitos, além de leitos de UTI e pediátricos. Será um hospital novo que será entregue até o fim do ano”, disse.