Inscrições para colônia de férias do Planetário no DF começam nesta segunda Podem participar crianças e adolescentes de 6 a 12 anos; interessados devem procurar a bilheteria do espaço

Colônia de férias é voltada para crianças de 6 a 12 anos

Começam nesta segunda-feira (8) as inscrições para a colônia de férias do Planetário de Brasília. Os interessados devem procurar a bilheteria do espaço com o documento do responsável pela criança ou adolescente e doar um agasalho ou o pacote de um alimento não perecível. O atendimento é das 8h às 18h, e as inscrições são gratuitas.

A colônia é voltada para crianças e adolescentes de 6 a 12 anos. As atividades serão realizadas entre os dias 16 e 19 deste mês, das 8h às 12h. Nos dois primeiros dias as atividades serão voltadas à faixa etária de 6 a 8 anos. Já nos dois últimos dias, será a vez do público de 9 a 12 anos. Ao todo, serão oferecidas 25 vagas para cada dia de atividade.

Além de conhecer as exposições permanentes e acompanhar as exibições da cúpula, os participantes terão a oportunidade de aprender astronomia por meio de oficinas pedagógicas.

Durante todo o mês de julho, as sessões da cúpula serão realizadas nos seguintes horários: 11h, 14h30, 16h, 17h e 18h. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria 30 minutos antes das sessões.