Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Nota Legal pagará R$ 35 milhões a contribuintes que indicaram créditos em conta bancária Ao todo, 149 mil participantes do programa receberão pagamento; depósito está previsto para setembro

Alto contraste

A+

A-

Valor é o maior registrado da história do programa Geovana Albuquerque/ Agência Brasília

O Governo do Distrito Federal vai pagar R$ 35 milhões a 149.633 mil contribuintes do Nota Legal que optaram por receber os créditos em dinheiro e fizeram a indicação da conta bancária entre 1° e 30 de junho. Segundo a Secretaria de Economia do DF, o valor é o maior já registrado em todos os períodos de indicação. O depósito está previsto para ocorrer em setembro.

O pagamento será comunicado via e-mail, sendo necessário que os contribuintes confiram o extrato bancário. Os participantes que indicaram uma conta com dígito ou informação errada não vão receber o valor neste momento, e o crédito ficará para o próximo ano.

“O propósito do Nota Legal é despertar o entendimento sobre a importância de informar o CPF e solicitar a nota fiscal eletrônica. Isso é um ato de cidadania e educação fiscal, auxilia o governo no combate à sonegação de impostos e também na arrecadação”, afirma o chefe da pasta, Ney Ferraz.

De acordo com a secretaria, 34.376 novos usuários se cadastram no programa neste ano. O registro é duas vezes maior que em junho do ano passado, quando 16.118 fizeram a inscrição. Das 149.633 pessoas que indicaram os créditos, 63.856 fizeram o processo para depósito pela primeira vez.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro