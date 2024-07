Horário para recarga do Cartão Mobilidade na Rodoviária do Plano Piloto no DF é ampliado Atendimento vai começar às 5h30 e terminar às 21 a partir desta segunda na plataforma B do terminal

Alto contraste

A+

A-

Cartão Mobilidade permite integração entre passagens

A partir desta segunda-feira (8), os usuários do transporte público coletivo do Distrito Federal terão mais tempo para fazer a recarga do Cartão Mobilidade na Rodoviária do Plano Piloto. O horário de abertura do ponto de atendimento, que fica na plataforma B, próximo ao local de embarque do BRT, passa a ser das 5h30 às 21h.

Com isso, os passageiros poderão fazer a recarga do cartão em dois pontos, com horários distintos. No ponto da plataforma B, o atendimento será das 5h30 às 21h. E no posto que fica no subsolo, próximo ao acesso à estação do metrô, o atendimento continua sendo entre 6h e 22h.

A medida, ajustada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob) e o BRB Mobilidade, aumenta o horário de atendimento em uma hora e meia. Segundo o titular da Semob, Zeno Gonçalves, a decisão foi tomada devido ao aumento na procura pelo Cartão Mobilidade.

“Tivemos um aumento significativo de aquisição do Cartão Mobilidade, sobretudo após o início da implantação do sistema 100% eletrônico para pagamento das passagens, aumentando também o movimento nos pontos de recarga, principalmente da Rodoviária, no início do dia. Com isso, vamos ampliar o horário de atendimento da recarga para reduzir o tempo de espera dos usuários”, explicou.

Publicidade

Nos quatro primeiros dias de funcionamento do sistema de bilhetagem 100% eletrônico, em 52 linhas de ônibus do DF, o BRB Mobilidade emitiu 6.927 unidades do Cartão Mobilidade. Os acessos por meio de cartões, que correspondiam a 68% do total de embarques em julho de 2023, subiram para 82,8% na avaliação da última quinta-feira (4). Mais de 6.900 pessoas foram atendidas nos postos de emissão do Cartão Mobilidade, nesta semana.

Como fazer

O Cartão BRB Mobilidade pode ser adquirido em um dos 153 pontos de atendimento (veja aqui) com apresentação de RG e CPF. Também é possível fazer o pré-cadastramento pelo site e apenas realizar a retirada do item em uma das unidades de atendimento. A emissão da primeira via do cartão é gratuita. Em caso de segunda via, é necessário pagar uma taxa de R$ 5,40.

Publicidade

Para a recarga do cartão, os pontos de atendimento aceitam pagamentos em dinheiro e cartões de crédito e débito. A recarga também pode ser feita pelo app BRB Mobilidade, disponível nas lojas iOS e Android, por meio de boleto e Pix, e, ainda, pelo site BRB Mobilidade. O valor mínimo de recarga é de R$ 5 nos canais virtuais e R$ 2,70 nas lojas físicas.

Utilizando a recarga Pix, realizada pelo app BRB Mobilidade, o crédito fica disponível em até 10 minutos após a efetivação do pagamento. As recargas realizadas via boleto (utilizando o app ou pela internet) são disponibilizadas em até dois dias úteis após o pagamento.