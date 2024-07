Inscrições para os Centros Interescolares de Línguas do DF estão abertas até esta terça Podem se candidatar alunos do 6º ano do ensino fundamental até o terceiro segmento da Educação de Jovens e Adultos

Inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria de Educação Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília -

As inscrições para os alunos da rede pública do Distrito Federal nos cursos de inglês, francês, alemão, japonês e espanhol nos 17 CILs (Centros Interescolares de Línguas) vão até esta terça (9). Podem se inscrever estudantes do 6º ano do ensino fundamental até o terceiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria de Educação (acesse aqui). O candidato pode se cadastrar em até quatro opções de idiomas, a depender da oferta de cada CIL, desde que as aulas ocorram obrigatoriamente no turno contrário ao da matrícula da unidade escolar de origem.

O resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado no dia 15 deste mês. Os contemplados deverão efetivar a matrícula entre os dias 16 e 18. No dia 23 ocorre a publicação da segunda chamada, e quem tiver sido contemplado deve fazer a matrícula entre os dias 24 e 26.

Para a realização da matrícula é necessário apresentar original e cópia da Certidão de Nascimento ou do RG e CPF (próprio e do responsável, no caso de menores de 18 anos), duas fotos 3 x 4, comprovante de residência e declaração de escolaridade atualizada.