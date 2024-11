Instituto de pesquisas contábeis recebe o 31º Congresso Brasileiros de Custos Evento acontece desta quarta-feira (20) até sexta, em São Paulo. Foco é na inovação e na sustentabilidade Brasília|Do R7 19/11/2024 - 16h13 (Atualizado em 19/11/2024 - 16h13 ) twitter

Inteligência Artificial na Contabilidade

A Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) será o palco da 31ª edição do Congresso Brasileiro de Custos (CBC), organizado pela Associação Brasileira de Custos (ABC). O evento, que ocorre desta quarta-feira (20) até sexta (22), reunirá profissionais, pesquisadores e gestores para debater os desafios da gestão de custos nos setores público e privado.

Os assuntos são recorrentes e fundamentais na área, mas o desafio é o enfoque especial em inovação tecnológica e responsabilidade social.

A programação contará com palestras de renomados especialistas. Veja:

Alessandra Segatelli, diretora de Controladoria da Natura & Co para a América Latina

Júlio César Freitas, CEO da Fluxe Fluid Process at Work

Ana Tércia Rodrigues, vice-presidente técnica do Conselho Federal de Contabilidade

Os participantes também terão a oportunidade de fazer visitas técnicas às unidades da Natura, Scania e HCor. Ou seja, ter contato com uma visão prática das estratégias de gestão de custos adotadas por grandes organizações.

“Sediar o CBC reafirma nosso compromisso com a formação de novos talentos e a promoção de debates que impulsionam a inovação na gestão de custos”, afirmou, afirmou Márcio Borinelli, diretor administrativo-financeiro da Fipecafi e presidente da ABC.

Os assuntos do congresso

Para o o avanço do conhecimento na área, os participantes vão explorar temas cruciais, como a integração de informações nos relatórios de custos para fomentar o crescimento econômico e o bem-estar social, além das complexidades da gestão de custos com foco em sustentabilidade.

“O CBC é um fórum essencial para discussões que vão além das práticas tradicionais, incentivando uma visão mais ampla da gestão de custos, alinhada à sustentabilidade e ao impacto social”, destacou Borinelli.

As inscrições para o Congresso Brasileiro de Custos estão abertas no site https://cbc2024.abcustos.org.br/ e podem ser feitas no site oficial do evento. As vagas para as visitas técnicas já estão esgotadas.

A cerimônia de abertura está marcada para a FAAP (Rua Alagoas, 903, Higienópolis), enquanto o congresso será realizado na sede da Fipecafi (Avenida Maestro Cardim, 1170, Bela Vista).