Instituto do DF abre vagas para cadastro reserva em áreas de saúde, com salários até R$ 14 mil Há oportunidades para médicos, enfermeiros, assistente social e analista; Inscrições podem ser feitas até o próximo domingo (7)

Alto contraste

A+

A-

Vagas são para cadastro reserva Vagas são para cadastro reserva (Davidyson Damasceno/Ascom Iges-DF)

O Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégico e Saúde do Distrito Federal), responsável pela gestão de unidades de saúde no DF como o Hospital de Base e o Hospital Regional de Santa Maria, abriu nesta segunda-feira (1º) um processo seletivo para a formação de cadastro reserva de médicos, enfermeiros, assistente social e analista de recrutamento e seleção. Estão disponíveis oportunidades para cardiologista, oncologista, intensivista, enfermeiro UTI adulto e enfermeiro administrativo regulador. As inscrições são feitas pelo site do instituto até o próximo domingo (7).

Segundo o edital, os candidatos precisam comprovar graduação na área desejada, em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação. É preciso comprovar experiências e outro requisitos específicos para cada vaga.

Aos médicos é obrigatório comprovar residência ou apresentar título de especialista. A vaga de enfermeiro administrativo exige pós-graduação completa em áras correlatas à gestão da saúde, como auditoria e faturamento hospitalar ou auditoria hospitalar.

Remuneração

A remuneração para a função de cardiologista, intensivista e oncologista é de R$ 14.617,01. O segundo melhor salário é para os cargos de enfermeiro administrativo regulador (R$ 4.958,74) e para o enfermeiro de UTI adulto (R$ 4.462,87). Para assistente social, a remuneração bruta é de R$ 3.318,06, e para o cargo de analista de recrutamento e seleção, o salário é de R$ 3.060,00.

Os benefícios incluem auxílio-transporte, alimentação (a depender de acordo coletivo de trabalho e jornada de trabalho), clube de benefícios com desconto em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no aniversário.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro