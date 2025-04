Inteligência artificial usada em tribunal? TCDF lança ferramenta com a tecnologia Tribunal de Contas do Distrito Federal aposta em solução digital própria para otimizar processos e treinar servidores Brasília|Do R7, em Brasília 10/04/2025 - 18h18 (Atualizado em 10/04/2025 - 18h18 ) twitter

O TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) apresentou nesta semana o ChatTCDF, ferramenta de IA (inteligência artificial) desenvolvida para apoiar rotinas técnicas e administrativas. A solução veio das equipes da Secretaria de Tecnologia da Informação e do Comitê de IA da instituição.

O ChatTCDF resume relatórios, organiza informações de tabelas, interpreta arquivos diversos e oferece interface personalizável. O uso será restrito ao ambiente interno do tribunal, com prioridade para proteção de dados e eficiência nas atividades do corpo técnico.

A Escola de Contas está conduzindo capacitações em engenharia de prompt, prática adotada para formular comandos de forma precisa, aumentando a efetividade das respostas.

Incluir jurisprudência e integrar arquivos

Durante o lançamento, o presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade, afirmou que o sistema passará por atualizações constantes, com base nas contribuições dos usuários. Segundo ele, o objetivo é incluir jurisprudência e integrar arquivos do sistema e-TCDF em fases futuras.

“Esse é um momento histórico para o nosso Tribunal. O ChatTCDF representa nossa aposta na inovação com responsabilidade e no uso da tecnologia para servir melhor à sociedade”, afirmou.

A apresentação contou com uma live transmitida pelo YouTube e Teams, com participação de especialistas do Google e da Microsoft. A estrutura do ChatTCDF utiliza como base os modelos de linguagem ChatGPT, da OpenAI, e Gemini, do Google.

