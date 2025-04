Brasil lidera ranking de publicações sobre IA na América Latina, aponta relatório

Segundo relatório do CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos), o Brasil é líder em publicações sobre inteligência artificial na América Latina. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (3), o diretor do CGEE, Caetano Penna, comenta os desafios do uso da tecnologia no país.



“Nós temos uma base de conhecimento sólida. Base científica que a gente vem acumulando há uns 20 anos. O desafio é transformar esse conhecimento em aplicações comerciais que sejam benefícios para a sociedade brasileira”, aponta Penna.



“Essa dificuldade é uma dificuldade compartilhada com outros países, mesmo da União Europeia. [...] Você fazer inovação é arriscado, ela é incerta. É preciso de ferramentas que diminuam esses riscos e que permitam a iniciativa privada transformar o conhecimento em inovação”, completa o diretor do CGEE.