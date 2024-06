Justiça determina suspensão de greve dos técnicos de enfermagem no DF

Alto contraste

Movimento já se encontrou com governo diversas vezes (Wilter Moreira/Sindate - Arquivo)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a suspensão da greve dos técnicos e auxiliares de enfermagem da capital do país, vinculados ao Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (Sindate-DF). A medida foi tomada depois que o Governo do DF entrou com ação considerando o movimento grevista abusivo e afirmando que o serviço prestado pelos técnicos é essencial para a população.

A categoria pede a reestruturação da carreira, com redução do tempo de serviço e a equiparação salarial de 70% com os enfermeiros.

A desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos avaliou que a categoria deveria ter preparado um plano de contingência para garantir a prestação de serviço sem prejudicar a população do DF.

“Desse modo, na forma como foi comunicada a deflagração da greve, sem a apresentação de plano de contingência para a manutenção desse serviço essencial à população, há forte evidência de se cuidar de exercício abusivo do direito de greve”, disse.

O TJDFT determinou que 100% dos servidores representados pelo Sindate-DF mantenham suas atividades regulares na segunda-feira (17). A decisão estabelece multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento da ordem judicial, com a possibilidade de retenção de valores da contribuição sindical para fins de pagamento da penalidade.

Sobre a reivindicação da categoria, o GDF alega que a Secretaria de Saúde vem adotando medidas para atender parte das demandas, como a nomeação de técnicos em enfermagem aprovados em concurso público e a previsão de mais convocações nos próximos anos.