Justiça Militar comemora 216 anos e homenageia autoridades em Brasília Presidente do Banco Central, ministros e militares das Forças Armadas foram agraciados com comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar

Justiça Militar homenageia autoridades em Brasília (Divulgação/STM)

A Justiça Militar da União comemorou 216 anos nessa quarta-feira (10) e homenageou autoridades com comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Entre os agraciados estão o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a senadora Damares Alves. A cerimônia ocorreu no Clube do Exército, em Brasília.

Ao todo, 308 pessoas foram homenageadas. O advogado-geral da União, Jorge Rodrigo Messias, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também constam na lista. Também foram agraciados o Navio Veleiro Cisne Branco (Marinha), a Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos do Exército, o ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) e a Associação da Ordem das Altaneiras.

A Ordem do Mérito, criada pelo Superior Tribunal Militar em 1957, é concedida a pessoas e instituições, públicas ou privadas, dignas de homenagem da Justiça Militar da União pelos serviços prestados durante o exercício de suas funções.

O presidente do STM e chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar, ministro Francisco Joseli Parente Camelo, celebrou os 216 anos do órgão reafirmando a luta pela igualdade e pelas minorias. “É com muita esperança e fé que, acreditando no futuro do nosso país, nos comprometemos a lutar sempre pela igualdade, pelo justo julgar, pelas minorias mais carentes do nosso povo e por cada oportunidade que nos for dada de fazermos, cada vez mais e melhor, o que espera de nossa Justiça Militar o povo brasileiro.”