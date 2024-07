Leilão do Detran-DF terá carros e motos com lances iniciais entre R$ 400 e R$ 12 mil Serão 873 veículos, sendo 388 destinados à circulação e 485 classificados como sucata; visitação ocorre até sexta-feira Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 22/07/2024 - 17h16 (Atualizado em 22/07/2024 - 17h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Leilão ocorre na modalidade online Divulgação/ Detran-DF

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) fará um leilão de carros e motos com lances iniciais entre R$ 400 e R$ 12 mil nos dias 29, 30 e 31 de julho. Serão 873 veículos, sendo 388 destinados à circulação e 485 classificados como sucata. As vendas serão online.

Os veículos considerados como sucatas são destinados a empresas de comércio de peças usadas, sendo necessário a comprovação do ramo da atividade. Os de circulação, classificados como conservados, serão leiloados para pessoas físicas ou jurídicas.

O Detran-DF informou que os automóveis serão vendidos no estado físico em que se encontram e serão entregues livres de qualquer ônus existente até a data da arrematação. Os lances iniciais com as marcas de carros podem ser conferido no edital do Departamento.

Os automóveis estão expostos em um pátio localizado no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas Sul, trecho 02, conjunto B, lote 02/03 (próximo ao Detran do SIA). A visitação vai do dia 22 a 26 de julho, das 8h30 às 17h30.

Publicidade

Como participar

Os interessados em participar do leilão devem fazer uma cadastro prévio no site em que será realizado o leilão. Depois, será necessário encaminhar por e-mail o Contrato de Participação em leilão com reconhecimento de firma da assinatura, com CPF, RG, e Comprovante de residência. O envio desses documentos deve ser feito até sexta-feira (26).

Os lances podem ser feitos a partir das 8h30 do dia 27 de julho até a data do leilão.

Publicidade

Veja as datas do leilão:

· 29 de julho - veículos sucatas

Publicidade

· 30 de julho - carros

· 31 de julho - motos

Neste ano, o Detran-DF já promoveu três leilões de veículos. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo removido a qualquer título e não reclamado pelo proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão.





*Sob supervisão de Bruna Lima