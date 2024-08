Líder da oposição na Câmara será relator da PEC que limita decisões de ministros do STF Proposta foi desengavetada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, após as decisões que suspenderam emendas parlamentares Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 19h04 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h04 ) ‌



Deputado Filipe Barros (PL-PR), líder da oposição na Câmara Mário Agra/Câmara dos Deputados

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Filipe Barros (PL-PR), foi escolhido o relator da PEC (proposta de emenda à Constituição) que limita as decisões individuais dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). A escolha foi feita pela presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, Caroline de Toni (PL-SC), nesta quarta-feira (21). A tramitação da proposta na comissão foi iniciada após a decisão do ministro Flávio Dino de suspender a execução de emendas parlamentares.

O deputado informou que havia sido designado o relator da proposta pelas redes sociais. “Trataremos a matéria com a seriedade e sobriedade que o tema exige”, afirmou.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reativou a PEC na última sexta-feira (16) em resposta às decisões do Supremo que restringiram a execução de emendas parlamentares até que o Congresso defina novos parâmetros de transparência, rastreabilidade e eficiência para a liberação dos recursos.

A decisão inicial foi uma medida monocrática do ministro Flávio Dino, posteriormente confirmada pelo plenário do STF.

A PEC propõe proibir decisões individuais de ministros do STF e de outros tribunais que suspendam leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Em vez de um único juiz decidir, as questões devem ser julgadas por um grupo de ministros ou juízes.

Além disso, a proposta busca acelerar o julgamento das ações relacionadas a essas decisões, estabelecendo que o tribunal deve decidir sobre o mérito do caso em até seis meses. Após esse prazo, o caso passa a ter prioridade na pauta. A matéria já foi aprovada pelo Senado no ano passado.