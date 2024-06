Lira cria grupo de trabalho para analisar PL de Regulamentação das Redes Sociais

Alto contraste

Presidente da Câmara disse que projeto foi prejudicado por polarização (Mário Agra/Câmara dos Deputados - 04.06.2024)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criou um grupo de trabalho para debater o PL (Projeto de Lei) 2630/20, sobre a regulamentação das redes sociais. O colegiado é composto por 20 parlamentares que terão 90 dias, prorrogáveis por igual período, para concluir as discussões. A proposta ficou conhecida como ‘PL das Fake News’ e está em discussão há quase quatro anos.

O documento prevê a realização de audiências públicas e reuniões com representantes da sociedade civil organizada, profissionais do setor, juristas e outras autoridades para ampliar as discussões sobre o tema. O GT pode alterar pontos polêmicos do projeto, como a responsabilização das plataformas pelos conteúdos publicados por usuários, a previsão de multas como forma de punição, a identificação de anunciantes e publicização de informações sobre o compartilhamento de dados, além de outras restrições.

A proposta, de iniciativa do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), é um dos principais campos de disputa entre governistas e oposição na Câmara dos Deputados. Ela foi remetida pelo Senado para avaliação dos deputados em janeiro de 2021, mas está parada desde então.

O texto atual, do relator Orlando Silva (PCdoB-SP), foi apresentado em maio de 2023. Em abril deste ano, Lira chegou a dizer que essa versão do PL está prejudicada por “narrativas polarizadas”, dando a entender que um novo relatório teria mais chances de aprovação.

Confira os nomes que compõem o grupo de trabalho:

Ana Paula Leão (PP/MG);

Fausto Pinato (PP/SP);

Júlio Lopes (PP/RJ);

Eli Borges (PL/TO);

Gustavo Gayer (PL/GO);

Filipe Barros (PL/PR) ;

Glaustin da Fokus (Podemos/GO);

Maurício Marcon (Podemos/RS);

Jilmar Tatto (PT/SP);

Orlando Silva (PCdoB/SP);

Simone Marquetto (MDB/SP);

Márcio Marinho (Republicanos/BA);

Afonso Motta (PDT/RS);

Delegada Katarina (PSD/SE);

Aureo Ribeiro (Solidariedade/RJ);

Lídice da Mata (PSB/BA);

Rodrigo Valadares (União/SE);

Marcel Van Hattem (Novo/RS);

Pedro Aihara (PRD/MG);

Erika Hilton (PSOL/SP).