Loterias da Caixa podem sortear ao menos meio bilhão em prêmios a partir deste sábado

Alto contraste

A+

A-

+Milionária sorteia o maior prêmio entre as modalidades (Tânia Rêgo/ Agência Brasil)

Com nove concursos acumulados, as loterias da Caixa Econômica Federal podem distribuir ao menos R$ 555 milhões em prêmios a partir deste sábado (21). Nesta semana, os sorteios da Mega-Sena , +Milionária, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Super Sete, Dia de Sorte e Loteca não tiveram ganhadores dos prêmios máximos.

No caso da +Milionária, que tem o maior prêmio previsto para esta semana, o segundo concurso da semana será neste sábado às 20h. Em dois anos desde a criação da loteria, em 28 de maio de 2022, a modalidade ainda não teve ganhadores e está acumulada em R$ 228 milhões.

Depois da +Milionária, as loterias com os maiores prêmios são Quina (R$ 220 milhões), Mega-Sena (R$ 86 milhões), Lotomania (R$ 9,8 milhões), Timemania (R$ 5,8 milhões), Super Sete (R$ 2,6 milhões), Dupla Sena (R$ 2,4 milhões), Dia de Sorte (R$ 500 mil) e Loteca (R$ 500 mil).

Os interessados podem apostar em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, pela internet ou pelo aplicativo “Loterias Caixa”.

Publicidade

Chances de ganhar

Segundo a Caixa, as chances de alguém acertar as seis dezenas e os dois trevos na +Milionária é de uma em 238,3 milhões. Em comparação, a chance de um apostador ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena é de uma em 50 milhões.

Na Mega-Sena, as chances do apostador levar a bolada com uma aposta simples, de seis números, é de 0,000002%. Cravar as seis dezenas é tão difícil que alguns eventos raros são mais prováveis de acontecer. Segundo um levantamento realizado pelo Museu de História Natural da Flórida, da Universidade da Flórida (EUA), por exemplo, o risco de ser atacado por um tubarão é de 1 em 11,5 milhões. Ou seja, há cinco vezes mais possibilidade de ser atacado por um tubarão do que acertar a Mega-Sena com uma aposta de seis dezenas.

Publicidade

De acordo com a Caixa, apostas com três números pares e três ímpares saíram mais vezes: 755, o que significa uma porcentagem de 31%. Em 24% dos jogos vencedores, a combinação com mais números pares se deu melhor: quatro dezenas pares e duas ímpares apareceram em 586 sorteios.

Especialistas explicam que apostar em um número maior de dezenas é a forma mais eficiente de aumentar as chances de ganhar o grande prêmio. No entanto, essa opção também aumenta o custo da aposta.